Delmenhorst. Vier Tage trainierte die Faustball-Nationalmannschaft in Heidkrug. Danach stand der zehnköpfige Kader für die Weltmeisterschaft in der Schweiz fest.

Wenn die deutschen Faustball-Nationalspieler ihr erklärtes Ziel, die Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft in Winterthur/Schweiz (11. bis 17. August), erreichen sollten, spätestens dann erinnern sich die Protagonisten sicherlich an den „Geist von Heidkrug“. Hier nämlich, im Delmenhorster Stadtosten, haben sich die Spieler von Chefcoach Olaf Neuenfeld während eines viertägigen Trainingslagers intensiv auf dieses „Unternehmen Titelverteidigung“ vorbereitet. Am Ende der vom Bundestrainer mit viel Lob bedachten Zusammenkunft, in deren Verlauf die Verantwortlichen 14 Spieler intensiv unter die Lupe nahmen, stand die Nominierung des zehnköpfigen WM-Kaders.

Fünf Trainingseinheiten

Die Nationalspieler absolvierten beim TuS Heidkrug fünf Trainingseinheiten. Hinzu kam ein Turnier mit zwei Vertretungen der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) sowie den Bundesligisten Ahlhorner SV und SV Moslesfehn.

Uwe Gottschalk, Heidkrugs „Mr. Faustball“, begrüßte viele der 80 Zuschauer persönlich und freute sich: „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen.“ Das Publikum erlebte fünf Spiele und sparte bei besonders gelungenen Aktionen – und davon gab es viele – nicht mit Beifall. Deutschland I („weißes Team“) bezwang Ahlhorn mit 2:1 und Moslesfehn mit 3:0. Deutschland II („schwarzes Team“) besiegte Moslesfehn und Ahlhorn jeweils mit 3:0. In einem sehenswerten Endspiel kam „weiß“ zu einem 2:1.

Bundestrainer lobt die kurzen Wege

„Es gab Tiefs, aber das ist nach unserem Programm verständlich. Am Ende haben sich alle noch einmal zusammengerissen. Nach dem langen Tag war es ein sehr intensives Spiel“, betonte Neuenfeld, der als Spieler Deutscher Meister, Europapokal- und Weltpokalsieger wurde. Mit den Gegebenheiten vor Ort zeigte er sich ebenfalls zufrieden: „Im Hotel Thomsen sind die Leute nett. Die kurzen Wege zu dieser tollen Anlage sind optimal. Und Uwe Gottschalk ist sehr bemüht.“

Bis zur WM, bei der Deutschland in der Gruppe A auf Österreich, Argentinien und Italien trifft, finden noch zwei Lehrgänge und eine Vorbereitung statt. Reicht das aus? „Es sind mehr Treffen als sonst“, antwortete der Bundestrainer, der in Hannover geboren wurde und in Schneverdingen lebt. Und: „Alle nehmen sich Urlaub. Mehr geht nicht. Die Grenze der Zumutbarkeit ist erreicht.“

Olaf Neuenfeld feiert 49. Geburtstag

Während des Trainingslagers vollendete Neuenfeld das 49. Lebensjahr. „Natürlich habe ich einen ausgegeben“, sagte er schmunzelnd. Während der letzten drei Geburtstage sei er stets auf Lehrgängen gewesen. Der Bundestrainer: „Im nächsten Jahr habe ich Pfingstsamstag Geburtstag und es gibt eine Faustball-Party mit über 100 Leuten.“

Die vier Spieler, die nicht zur WM fahren, so Olaf Neuenfeld, hätten die Entscheidung „gefasst und sportlich“ aufgenommen. Nicht nominiert wurden Angreifer Johannes Jungclaussen (TSV Pfungstadt) sowie die Abwehrspieler Carsten Scheerer, Oliver Kraut (beide TV Waldrennach) und Felix Klassen (TV Käfertal).

Das zehnköpfige Aufgebot für die Weltmeisterschaft, Angriff: Patrick Thomas (Pfungstadt), Lukas Schubert (Berlin), Nick Trinemeier (Käfertal), Steve Schmutzler (MTV Rosenheim). Zuspiel; Fabian Sagstetter (TV Schweinfurt-Oberndorf), Tim Albrecht (Ahlhorn), Sebastian Thomas (Pfungstadt). Abwehr: Ajith Fernando, Jonas Schröter (beide Pfungstadt), Oliver Späth (FCB Offenburg).