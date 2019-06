Hamburg. Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee hat am Sonntag in Hamburg-Klein Flottbeck 25.000 Zuschauer begeistert. Sie fieberten bei dem Ritt Nupafeed's La Vista lautstark mit, mit dem sie im Deutschen Spring-Derby 2019 Dritte wurde. Der Sieg ging an Nisse Lüneburg aus Wedel.

25.000 Reitsportfans hätten Sandra Auffarth und Nupafeed’s La Vista ganz offensichtlich am liebsten über jede einzelne Stange gejubelt. Sie feierten die Riesensätze, die die Reiterin des RV Ganderkesee mit der zehnjährigen Stute während des Deutschen Spring-Derbys in Hamburg-Klein Flottbeck auf den Rasenplatz zauberte. „Das macht richtig Spaß“, sagte die 32-Jährige am Sonntag nach ihrer erst zweiten Runde durch den berühmten Parcours, der als der schwerste der Welt gilt. Die war beeindruckend. Nur ein paar Zentimeter fehlten am 13. Hindernis, einem Gatter. Es fiel um, als es La Vista mit den Vorderbeinen berührte. Das verhinderte die 159. Nullrunde in der Geschichte des Derbys, das zum 90. Mal ausgetragen wurde. Mit ihren vier Fehlerpunkten belegte die Bergedorferin wie im Vorjahr bei ihrer Derby-Premiere den dritten Platz.

Nisse Lüneburg aus Wedel siegt im Stechen

32 Reiter hatten sich in zwei Qualifikationen für das Derby qualifiziert. Sie gingen am Sonntag auf einen 1250 Meter langen Parcours mit 17 Hindernissen (26 Sprünge), darunter das berühmte Pulvermanns Grab und der nicht minder bekannte Wall. Erst der 28. Starter kam ohne Fehlerpunkte ins Ziel. Es war der Ire Shane Breen mit Can Ya Makan. Auf die 157. fehlerfreie Runde ließ Nisse Lüneburg aus Wedel mit Cordillo, das 30. Paar im Parcours, die 158. folgen. Damit standen die beiden im Stechen um den Sieg. In dem war der 30-jährige Lüneburg, der bereits 2012 und 2014 in Hamburg gewonnen hatte, 1,19 Sekunden schneller als der ebenfalls fehlerfreie Breen. „Ich bin ein wenig enttäuscht“, gab der Ire zu: „Mein Pferd ist eigentlich sehr schnell, doch ich habe das nicht so gut gemacht.“ Trotzdem sei ein zweiter Platz im Deutschen Derby „natürlich toll“.





Der Sieger strahlte. „Das Derby zu gewinnen, ist ein ganz besonderer Moment“, fand Lüneburg. Den nun dritten Sieg nähme er dennoch anders wahr als den ersten. Es sei schon außergewöhnlich, diesen mit einem anderen Pferd erreicht zu haben, nachdem er zweimal mit Calle Cool triumphiert hatte.

Dickes Lob für Siegerpferd Cordillo

Im Stechen war Lüneburg als Zweiter an der Reihe, kannte also Breens Zeit von 54,71 Sekunden. „Ich wusste, dass ich angreifen musste, weil Shanes Pferd eine höhere Grundschnelligkeit hat als Cordillo.“ Das gelang wie gewünscht. Nach 53,52 Sekunden begann er zu jubeln. „Cordillo hat einen Wahnsinnscharakter. Der ist eine Zehn“, lobte er den elfjährigen Wallach.





„Er ist sehr ausgeglichen. Bei der Siegerehrung hat er sich benommen, als würde er das jeden Tag machen.“





Hendrik Sosath aus Lemwerder ebenfalls platziert





Hendrik Sosath aus Lemwerder hatte sich mit Lady Lordana für das Derby qualifiziert. Er platzierte sich als Elfter (12/157,71).

Zuschauerrekord

Der Veranstalter des Derbys freute sich über einen Zuschauerrekord. Turnierchef Volker Wulff erklärte, dass er damit rechnet, dass mehr als 95.000 Zuschauer die fünftägige Veranstaltung besucht haben. 2018 waren es circa 93.000.

Sandra Auffarth ist "super zufrieden"

Auffarth streckte strahlend einen Arm in die Luft, als sie ihre Runde beendete, bedankte sich bei La Vista. Die vier Fehlerpunkte trübten ihre Stimmung nicht. „Ich bin super zufrieden“, sagte sie. „Ich muss mir das noch einmal ansehen“, erklärte sie auf eine Frage nach ihrem Fehler an einem Hindernis, das eher nicht zu den großen Herausforderungen auf dem Kurs gehört. „Vielleicht war es das“, überlegte Auffarth, „vielleicht hat das allerletzte bisschen Konzentration gefehlt.“





Alle anderen Klippen in dem seit 1920 unveränderten, nur in sicherheitsrelevanten Aspekten modifizierten Kurs meisterte Auffarth mit La Vista glänzend. Wie gut die beiden zusammenarbeiteten, zeigte sich am Wall. La Vista sprang nach dem Abstieg aus drei Metern Höhe fast aus dem Stand über das direkt danach folgende Gatter. „Sie hat sich zerrissen“, schwärmte Auffarth: „Da hat sie gezeigt, was für eine Einstellung und was für ein Sprungvermögen sie hat. Das war wirklich fantastisch.“ Sie war über das, was die Stute seit Mittwoch in Hamburg gezeigt hat (noch zwei fehlerfreie Qualifikationen), glücklich. Auffarth sagte:





„Sie hat die ganzen Tage einen super Job gemacht. Ich könnte kein besseres Derbypferd haben.“





Die Bergedorferin war die vorletzte Reiterin, die in den Parcours ging. Schnell und doch kontrolliert, ganz souverän an den ersten Hindernissen. So begeisterte sie schnell das Publikum, das deutlich hörbar fasziniert und begeistert war, von dem, was Auffarth und die von ihr ausgebildete und von ihrem Vater gezogene La Vista auf den Derbyplatz zauberten. Es schien, als könnte der Wunsch des Turnierchefs erfüllt werden, dass nach 44 Jahren wieder eine Reiterin den Derbysieg feiert. Die bisher Letzte war Caroline Bradley aus Großbritannien vor 44 Jahren. Es kam anders.

Ganderkeseerin liegt vor dem Vorjahressieger

Die Team-Olympiasiegerin von 2012 und Doppel-Weltmeisterin 2014 in der Vielseitigkeit, hatte sich unter den Spring-Spezialisten, viele von ihnen mit deutlich mehr Derby-Erfahrung, dennoch glänzend geschlagen. „Ich freue mich, dass es noch zu Platz drei gereicht hat“, erzählte Auffarth: „Ich habe gemerkt, dass bei La Vista ein wenig die Kraft wegging.“ Nach 157,67 Sekunden hatte sie ihre Runde beendet. Damit verwies sie Vorjahressieger Matthew Sampson aus Großbritannien mit Quality Old Joker auf Rang vier (4 Fehlerpunkte/158,54 Sekunden).