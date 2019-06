Delmenhorst. Die dritten Niedersachsen Open im Faustball wurden am Sonntag mit 400 Sportlern im Delmenhorster Stadion ausgetragen.

Ein Tag ganz im Zeichen des Faustballs. Bei den dritten Niedersachsen Open waren gestern 400 Aktive im Delmenhorster Stadion. Das Turnier wurde auf insgesamt 19 Feldern ausgetragen. Die Altersklassen reichten von der weiblichen und männlichen U8 bis hin zur Männer 55. Letztere waren alleine in ihrer Altersklasse am Start und somit automatisch Sieger.

Die Organisatoren, die die Veranstaltung bereits ein halbes Jahr im voraus geplant hatten, lieferten den Faustballern einen perfekten Turnierplan. Bei 31 Grad suchten alle Beteiligten immer wieder den Schatten. „Das sind für die Spieler schon ziemlich anstrengende Bedingungen“, sagte Moderator Sönke Spille.





Der Höhepunkt der Finalspiele: Bundesligist SV Brettorf traf in der Klasse Männer offen auf das Team der Trainer der Nationalmannschaft. Ein würdiger Rahmen im großen Stadion war garantiert, denn der Faustballnachwuchs verfolgte die Partie auf der Tribüne. Brettorf erwischte eindeutig den besseren Start und führte schnell mit 3:0. Den Vorsprung sollte ese auch nicht mehr aus der Hand geben. Die Trainer kämpften und schafften es mit ihrer ganzen Routine, den einen oder anderen Punkt zu erzielen. Und wenn bejubelten sie diesen mit lautstarken „Ey, ey, ey, ey, ey.“ Nach einem 14:8 konnten die Trainer zwar noch einmal auf 15:11 verkürzen, danach zogen die Brettorfer in den letzen Minuten aber noch einmal an. Der Endstand: 22:16.

Auf die Frage, ob die klare Niederlage etwas mit dem viertägigen Trainingslager der Faustball-Nationalmannschaft in Heidkrug (siehe Text unten) zu tun hatte, meinte Bundestrainer Olaf Neuenfeld mit einem Schmunzeln: „Das hat mit dem Trainingslager absolut nichts zu tun, die Jungs aus Brettorf sind einfach zu fit und auch zu gut.“ Ihm imponiere vor allem das Umfeld der Niedersachsen Open. „Ich freue mich, dass wir wieder solche Riesenturniere haben. Diese gab es zu meiner Jugendzeit und dann ganz lange leider nicht. Delmenhorst hat dies wieder ins Leben gerufen und ich war alle drei Male dabei. Hier kommen vor allem die Kleinen mit mal mit den Größeren in Kontakt.“





Anzeige Anzeige





Vor der Siegerehrung griff Orga-Chef Uwe Kläner zum Mikrofon: „Ich freue mich über die Faustballfamilie und dass der Achtjährige neben dem Bundesligaspieler steht.“ Verlierer gab es gestern übrigens keinen. Alle Teilnehmer bekamen einen Preis. Der Abräumer von der Jugend bis hin zu den Erwachsenen war der SV Brettorf, die acht Altersklassen für sich entschieden. Männliche U8, weibliche U10, männliche U12, weibliche U16, Frauen offen, Männer offen, Männer allgemein und Männer 55, einsame Spitze. Die hiesigen Vereine VfL Stenum und TuS Heidkrug bildeten ein gemischtes Team in der Hobbyklasse. Die „VfL Stenum All Stars“ landeten bei drei Mannschaften auf dem dritten Platz.

Hart umkämpft war die Klasse männliche U12. Der TV Brettorf und der MTV Oldendorf lieferten sich von Beginn an einen harten Kampf. Nach Ende der regulären Spielzeit stand es 20:20. In der Verlängerung zeigten die Brechtorfer keine Nerven und siegten mit 24:22. Und noch einmal hieß die Finalpaarung TV Brettorf gegen MTV Oldendorf. Bei den Männern allgemein gab es die deutlichste Entscheidung des Tages. Mit 22:11 waren die Brettorfer ihren Konkurrenten in allen Belangen überlegen.





Planungssicherheit besteht bereits für die vierten Niedersachsen Open im Jahr 2021. Sönke Spille: „Das Stadion ist für den Himmelfahrts-Sonntag bei der Stadt gebucht. Nächstes Jahr gibt es im Rahmen des Landesturnfestes in Oldenburg ein Faustball-Turnier.“