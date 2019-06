Falkenburg. Im spannenden Kreisliga-Abstiegskampf überholt der TV Falkenburg den SV Achternmeer auf den letzten Drücker. Am Freitag gerät der Sport aber in den Hintergrund.

Das Schneckenrennen im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga ist mit einem Fotofinish zuende gegangen. In einem auf zwei Tage verteilten Fernduell rettete sich der TV Falkenburg durch ein 6:1 (4:1) über Kreispokalsieger und Nachbar TSV Ganderkesee am Samstag gerade noch und stürzte den SV Achternmeer nach zehn Jahren in die 1. Kreisklasse. Mit 20 Punkten hatte Falkenburg am Ende einen Zähler Vorsprung.

Achternmeer kassiert bitteren Ausgleich

Achternmeer hatte am Freitagabend seinen Matchball vergeben und beim VfR Wardenburg nach 3:1-Führung 3:3 (2:1) gespielt. Allerdings rückte der Sport in den Hintergrund, als Trainer Mario Ranke bei seiner Ankunft auf der Anlage einen Schwächeanfall erlitt und mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach Spielschluss kam die Nachricht, dass sich der Coach auf dem Weg der Besserung befindet.

Seine Mannschaft war zunächst geschockt, zeigte dann aber vor 250 Zuschauern eine Trotzreaktion. Achternmeer war wild entschlossen, Wardenburg dagegen ganz schwach. „Die Spieler saßen hochkonzentriert in der Kabine und waren wirklich willig. Aber die Akkus sind bei den Jungs restlos leer,“ erklärte VfR-Co-Trainer Ronald Feist.

Wardenburg will sich "nichts vorwerfen lassen"

Nach dem Rückstand durch Lennart Schönfisch (29.) antwortete Achternmeer durch drei Tore von Robin Johanning (30./43./62.). Vor allem der Kampfgeist war beeindruckend, die Gäste kauften dem Lokalrivalen regelrecht den Schneid ab. Doch Wardenburg riss sich noch einmal zusammen und verkürzte durch Finn Albertzarth (66.). Nicolas Bruns glich in seinem letzten Spiel für den VfR in der 83. Minute noch aus. „Immerhin müssen wir uns keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen. Spielerisch war das eine glatte Sechs“, sagte Wardenburgs Trainer Sören Heeren.

So bekam Falkenburg eine letzte Chance – und die wurde mit dem 6:1 über ersatzgeschwächte Ganderkeseer eindrucksvoll genutzt. Der favorisierte Kreispokalsieger hatte nur zwei Auswechselspieler – Ersatztorwart Nils Jonasson und den angeschlagenen Sascha Reepel. TSV-Coach Stephan Schüttel und sein Co-Trainer Timo Obal hielten sich für alle Fälle bereit, aber ein Einsatz blieb ihnen bei hochsommerlichen Temperaturen erspart.

Erleichterung statt Partystimmung

Falkenburg warf sich vor 300 Zuschauern mit vollem Einsatz ins Gefecht. Thorsten Niehaus gelang die Führung aus 25 Metern (7.), Fabian Mucker glich zwar aus (10.), im Gegenzug schoss Dominique Streif aber das 2:1 für die Falkenburger, die dann trotz spielerischer Defizite das Kommando übernahmen. Jan-Eric Zwahr erhöhte nach präziser Flanke per Kopfball auf 3:1 (27.). In der 35. Minute sorgte Niklas Schulz für den 4:1-Halbzeitstand. Nach der Pause beruhigte Niehaus mit seinem zweiten Tor zum 5:1 (66.) auch die letzten Zweifler auf Falkenburger Seite. Danach verflachte die Partie wegen der schwindenden Kräfte zum umkämpften Sommerkick. Marco Giovanni D’Elia sorgte mit seinem Abstaubertor für den 6:1-Endstand (83.).

Als Schiedsrichter Frank Dobroschke die Partie dann abpfiff, blieb die erwartete Falkenburger Jubeltraube aus, die meisten sanken erschöpft zu Boden. „In dieser Saison bin ich um fünf Jahre gealtert. Das hat Nerven gekostet“, schnaufte Trainer Georg Zimmermann. Sein Ganderkeseer Kollege Stephan Schüttel meinte: „Das war nichts von uns. Aber mit nur zehn fitten Leuten kann man nicht mehr erwarten.“