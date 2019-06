Hamburg. Der Hesse Daniel Deußer, der in Mechelen in Belgien lebt, hat am Samstag mit Jasmien van den Bisschop den Großen Preis von Hamburg gewonnen. Auf dem Turnierplatz in Klein-Flottbeck wird an diesem Sonntag das Deutsche Spring-Derby ausgetragen, für das Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee qualifiziert ist.

Für Nupafeed's La Vista stand am Samstag in Hamburg-Klein Flottbeck ein lockeres Training an. Das kündigte Sandra Auffarth schon am Freitagabend an, nachdem sie sich mit der zehnjährigen Stute für das Deutsche Spring-Derby qualifiziert hatte. "Damit sie gut gelaunt und gut gestellt ist", sagte die 32-Jährige, die für den RV Ganderkesee startet. Ihr waren in den beiden Qualifikationen fehlerfreie Runden gelungen. An diesem Sonntag (Beginn: 13.45 Uhr) gehen die beiden daher in den 1230 Meter langen Parcours, in dem dann zum 90. Mal das Blaue Band vergeben wird, mit dem der Sieger des Derbys ausgezeichnet wird. Derweil gewann Daniel Deußer am Samstag auf dem Derbyplatz den Großen Preis von Hamburg.

Sandra Auffarth brilliert bei Derby-Premiere

Pulvermanns Grab, Großer Wall, Birken-Oxer und Trakehner – dies sind die Namen für einige Hindernisse, die dafür gesorgt haben, dass der Derby-Parcours in Hamburg berühmt geworden ist. Er gilt als der schwerste der Welt. Seit 1920 ist er im Grunde unverändert, die Hindernisse wurden allerdings durch moderne Systeme sicherer. Auffarth und La Vista, die die von ihrem Vater gezogene Stute ausgebildet hat, haben die 17 Hindernisse mit 24 Sprüngen vor einem Jahr zum ersten Mal in Angriff genommen – und direkt fehlerlos bewältigt. Damals als Dritte und letzte der 32 Teilnehmer im Umlauf. Es war die 155. Nullrunde in der Geschichte des Derbys. Im Stechen um Platz eins unterliefen dem Duo zwei Fehler: Platz drei.

Nupafeed's La Vista fühlt sich auf großen Plätzen wohl

"Sie ist ein top Derby-Pferd", sagt Auffarth über La Vista, die im Besitz von Dorothea von Ehrlich ist. Das Talent und die super Einstellung der Hannoveraner Stute zeigten sich früh. "Sie war schon immer eine sehr selbstbewusste Stute und ließ sich nur schwer beeindrucken. Gerade auf den größten Plätzen war sie immer stark", erzählt Auffarth. Nachdem La Vista während eines Großen Preises zur Überraschung ihrer Reiterin zu früh in eine Kombination absprang, diese mit Riesensätzen aber dennoch überwand, sei der Gedanke aufgekommen, dass sie auch die Derby-Hindernisse schaffen könnte, erklärte die Bergedorferin. Die Leistung der Reiterin fiel bei ihrer Premiere allerdings ebenfalls sehr beeindruckend aus. Und wurde ausgezeichnet: Sie erhielt die Sonderehrung für den besten Stil.





In den ersten Prüfungen in Hamburg zeigten Auffarth und La Vista, dass sie erneut in starker Form nach Hamburg gekommen sind. Die Reiterin wird zur Vorbereitung auf den Derby-Sonntag ein wenig Video-Studium betreiben. Sie sagte:





„Ich werde mir meinen Ritt vom letzten Jahr nochmal ansehen, das ist meine persönliche Motivation.“





Daniel Deußer im Stechen erfolgreich

Mit einem fulminanten Ritt hat derweil Deußer für den ersten deutschen Sieg in der diesjährigen "Global Champions Tour" gesorgt. Der 38-Jährige entschied am Samstag den mit 300.000 Euro dotierten Großen Preis für sich. Auf Jasmien zeigte der in Mechelen in Belgien lebende Hesse den schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen und begeisterte das Publikum. "Ich reite sie erst seit etwas mehr als sechs Monaten", sagte Deußer über die zehn Jahre alte Stute. Sie habe noch nicht viel Erfahrung auf derart hohem Niveau, es sei erst ihr zweiter Großer Preis gewesen. Dem Fernsehsender NDR sagte er:





"Die Erwartungen an sie waren immer hoch. Hier zu gewinnen macht mich stolz. Ich bin super, super glücklich."





Hamburg war die sechste von 20 Stationen der "Global Champions Tour". Für seinen Erfolg erhielt Deußer 99.000 Euro. Der Nationenpreisreiter, der erst vor kurzem ins Team von Bundestrainer Otto Becker zurückgekehrt war, übernahm die Führung in der Gesamtwertung.

Spannende Entscheidung

Allerdings musste Deußer bei Sommerwetter am Ende noch einmal zittern. Der in den USA lebende Ägypter Nayel Nassar kam auf Lucifer nah an seine Zeit heran, war aber schließlich 23 Hundertstelsekunden langsamer als der Deutsche. Europameister Peder Fredricson blieb auf seinem Erfolgspferd All In ebenfalls fehlerfrei. Der Schwede, der am Donnerstag bereits das Championat von Hamburg gewonnen hatte, ging als erster Starter im entscheidenden Umlauf kein Risiko ein und war mehr als vier Sekunden langsamer als der Sieger. Philipp Weishaupt aus Riesenbeck wurde nach zwei Abwürfen auf Che Fantastica Vierter. Dieses Quartett hatte das Stechen erreicht. (mit dpa)