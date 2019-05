Delmenhorst. Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst sichert sich die Dienste von Trainer-Talent Key Riebau.

Dem SV Atlas Delmenhorst ist bei der Trainersuche ein kleiner Coup gelungen. Der Fußball-Oberligist und Niedersachsenpokalsieger wird in der kommenden Saison von Key Riebau trainiert, der auch von anderen Vereinen umworben wurde. Der erst 29-jährige A-Lizenz-Inhaber saß zuletzt beim Regionalligisten SSV Jeddeloh auf der Bank, wo er im November entlassen worden war. "Wir sind stolz, dass wir ihn holen konnten", sagte Atlas-Vorsitzender Manfred Engelbart. Riebau, der als Co-Trainer auch für den JFV Nordwest in der A-Jugend-Bundesliga arbeitete, gilt als Freund des Offensivfußballs und kündigte an: "Ich bin nicht nach Delmenhorst gekommen, um mit dem Verein zu stagnieren."

Riebau hat am Mittwochabend seinen Vertrag unterschrieben, über dessen Laufzeit Stillschweigen vereinbart wurde. Er hatte seine Zusage wenige Stunden vor dem Niedersachsenpokalfinale in Hannover gegen den TuS Bersenbrück gegeben.

Weitere Informationen folgen.