Delmenhorst. Der Delmenhorster Boxer Fedor Genze vom JC Bushido hat Chancen, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren.

Fedor Genze vom JC Bushido Delmenhorst ist bereits im Viertelfinale ausgeschieden. In seinem ersten Mittelgewichtskampf (bis 75 Kilogramm) bei den deutschen Box-Jugendmeisterschaften der Altersklasse U19 in Velbert wurde dem aktuellen niedersächsischen und letztjährigen deutschen Vizemeister der spätere Sieger Noris Ukeh aus Baden-Württemberg zugelost. Mit 1:4 Richterstimmen unterlag Genze, der sich trotz eines beherzten Kampfes von den Ringrichtern ein wenig benachteiligt sah.

Ausgeglichener Kampf

Genzes Trainer Leonid Yankilevich, der selbst nicht dabei sein konnte, ließ sich von Bundestrainer Andreas Schulze, bestätigen, dass Genze zu Unrecht in der zweiten Runde angezählt worden war. „Fedor ist nicht durch eine Schlagwirkung zu Boden gegangen, sondern ausgerutscht, dennoch wurde er angezählt, das war falsch“, sagte Yankilevich. Zudem handelte sich Genze in der dritten Runde eine Verwarnung ein, noch ein Punktabzug. Die Punktniederlage in einem ausgeglichenen Fight war damit nicht mehr abzuwenden.

Einladung zum Brandenburg Cup

Trotzdem darf Genze sich freuen. Auf Veranlassung des Bundestrainers wurde er zum internationalen Brandenburg Cup eingeladen, der vom 2. bis 6. Juli in Frankfurt/Oder ausgetragen wird. „Normalerweise werden dort nur Meister oder Vizemeister berücksichtigt“, erklärte Yankilevich. Zuvor werde der Delmenhorster Faustkämpfer noch an einem Vorbereitungscamp teilnehmen, um sich auf diese Wettkämpfe, an denen Boxer aus ganz Europa teilnehmen werden, optimal vorzubereiten. „Bei gutem Abschneiden hat Fedor sogar die Chance, sich für die EM zu qualifizieren“, so Yankilevich.