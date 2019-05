Delmenhorst. Mit der 20. Saisonniederlage bleibt der VfL Wildeshausen Tabellenletzter in der Fußball-Bezirksliga der A-Junioren.

In der Fußball-Bezirksliga der A-Junioren haben drei der vier hiesigen Vertretungen, die sich im Einsatz befanden, Erfolge gelandet. Lediglich das Schlusslicht VfL Wildeshausen, das mit dem 1:5 in Wardenburg die 20. Saisonniederlage kassierte, tanzte aus der Reihe. Die führenden Stenumer behielten gegen den BV Garrel mit 5:1 die Oberhand. Der VfL liegt einen Punkt vor seinem hartnäckigen Verfolger GVO Oldenburg (wir berichteten).

JSG Wardenburg - VfL Wildeshausen 5:1 (2:0). Wittekinds Trainer Bastian Flege standen lediglich zwölf Spieler zur Verfügung. Einmal mehr stand der Tabellenletzte, der 25:135 Tore beklagt, auf verlorenem Posten. Die Nr. 7 der Bezirksliga legte in der 38. Minute durch Maurice Harr das 1:0 vor. Fünf Minuten vor der Pause sorgte Lennart Schönfisch für das 2:0. Nach der Pause erhöhten Schönfisch, der in der 55. Minute einen Elfmeter verwandelte, und Harr (61.) auf 4:0. Nach Lars Hoppes 4:1 (74.) stellte Felix Kiewitt den alten Abstand in der 85. Minute wieder her. Am Mittwoch, 20.15 Uhr, treten die Wildeshauser (fünf Punkte) beim Vorletzten der Bezirksliga, BV Garrel (sieben Zähler), an.

TSV Abbehausen - TuS Heidkrug 1:2 (1:2). Auf dem schwer zu bespielenden Kunstrasenplatz des TSV kam der TuS zu seinem 15. Saisonsieg. Trainer Andreas Pietsch erlebte einen Auftakt nach Wunsch. Malcolm-Tarik Jumpertz brachte den Gast in der 5. Minute in Führung und Fabian Herrmann erzielte in der 8. Minute mit dem 0:2 seinen 21. Saisontreffer. Damit belegt er in der Torschützenliste die fünfte Position. Bereits in der 24. Minute sorgte Abbehausens Mathis Heibült für den Endstand.

In der 38. Minute sah Thore-Fynn Frerichs nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. „Thore wurde provoziert. Leider hat der Schiedsrichter das nicht gesehen“, kommentierte Pietsch diese Szene. Nach der Pause, so der Coach, habe er mit Erfolg auf 4-4-1 umgestellt. „Wir haben mit zehn Mann nichts mehr zugelassen“, betonte er. Abbehausen habe immer wieder lange Bälle favorisiert. Pietsch: „Wir besaßen die besseren Chancen. Leider haben wir die Konter nicht gut ausgespielt.“ Der Tabellenvierte Heidkrug liegt mit 49 Zählern vor der JSG Lastrup (41) und fünf Punkte hinter der JSG Emstek/Höltinghausen, die eine Begegnung mehr absolviert hat.

In der nächsten Saison übernimmt Ralf Sager, Trainer der Landesliga-B-Junioren des TuS Heidkrug, die A-Jugendlichen. „Ich lege eine schöpferische Pause ein“, erklärt Pietsch.

JSG Sevelten - TV Jahn 3:6 (2:4). Die Jahner legten bei der JSG Sevelten/Cappeln/Elsten durch Hannes Havekost den ersten Treffer vor (7.). In der 18. Minute nutzte Vincent Brockers einen Strafstoß zum Ausgleich. Lediglich zwei Minuten später gingen die Hausherren durch Jan Willenborg in Führung. Die Delmenhorster ließen sich nicht beirren. Aaron-Melvin Dixon, der in der 29. Minute traf, und Samuel Gawlista, der mit einem Doppelschlag für Aufsehen sorgte (44., 45. +2), waren für ihre 4:2-Pausenführung verantwortlich.

Die drei weiteren Tore fielen erst während der Schlussphase. Brockers traf per Elfmeter zum 3:4 (83.), ehe Havekost (86.) und Ali Aluclu (89.) mit ihren Treffern für klare Verhältnisse sorgten. Die JSG Sevelten, die wie drei weitere Mannschaften 22 Punkte meldet, belegt den elften und damit den ersten Abstiegsrang. Jahn bleibt weiter Tabellensechster. Der TVJ befindet sich erst wieder am Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr, im Einsatz. Zu Gast ist die JSG Harpstedter TB.