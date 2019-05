Delmenhorst. Das Tanzsportzentrum Delmenhorst hat in der Stadtbadhalle seinen Streetdance Contest ausgerichtet. Drei Gruppen des Vereins freuten sie über Siege.

Hunderte Tänzer, mehrere dutzend Gruppen und knapp eintausend Zuschauer haben die Sporthalle am Stadtbad am Samstag zum Beben gebracht.

Der Streetdance Contest (SDC) des Tanzsportzentrum Delmenhorst (TSZ) gehört mittlerweile zu den festen Größen im Veranstaltungskalender in Delmenhorst und wurde in diesem Jahr zum 12. Mal ausgetragen. 800 Tänzer aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg traten in 51 verschiedenen Formationen an. Zunächst waren 54 Gruppen angemeldet, am Vortag sagten allerdings drei wieder ab.

Großes Rahmenprogramm

Zwischen 9.30 Uhr und 21 Uhr regierten die Bässe des Soundsystems von der Firma TMM Events die Halle, in der sonst unter anderem Handball oder Fußball gespielt werde. Neben der tänzerischen Darstellung gab es zudem ein großes Rahmenprogramm. In der Halle gab es ein Catering, zudem ein mobiles Fotostudio. Außerdem gab es eine Verlosung des Jumphouse in Bremen, vor der Eingangstür stand ein Eiswagen des Eiscafes Paulini. In den Pausen sorgten des Weiteren verschiedene Show-Acts für Unterhaltung. „Wir versuchen jedes Jahr, auch noch anderes für alle Zuschauer und Tänzer bieten zu können,“ so Andrea Kriesten, die Pressesprecherin des TSZ, die mit 150 Helfern seit Oktober in die Planungen dieser Veranstaltung involviert war. „Die Halle muss jedes Jahr umstrukturiert werden, dafür muss immer ein Bauantrag bei der Stadt her“, erzählte sie und wünschte sich im Namen des TSZ:





„Am besten wäre es, wenn wir in Delmenhorst eine große Halle für genau solche Events haben würden.“





Die gibt es aber nicht und somit kamen die 1 000 Zuschauer in die Stadtbadhalle und konnten während des gesamten Contest-Tages hochklassige Auftritte der verschiedensten Gruppen sehen. Morgens machten die Mini-Kids den Anfang: Die Gruppe „Sparky Feet“ aus Schwerin bekam von der hochklassigen Jury – bestehend aus Leo Benke, Paul Kepinski, Jan Kriegelsteiner, Philip Rybe und Feriz Sula – die meisten Punkte und gewann deutlich gegen die ETB Kids aus Elsfleth. Damit sorgte sie für den ersten Kreisch-Alarm in der Halle – Es war nur der Anfang.

TSZ-Formationen "Real Talk" siegt bei den Juniors I





Laut wurde es vor allem wenn die Formationen aus Delmenhorst auf den Dancefloor kamen. Der Jubel der Zuschauer, Betreuer und Tänzer war mit dem eines Auftritts von einem Pop-Star wie Justin Bieber zu vergleichen. Den Anfang machte die Gruppe „Choice“ in der Kategorie „Kids“, die einen starken Auftritt hinlegten und hochverdient vor „Cheeky Moves“ aus Schwerin gewannen. Auch bei den Juniors I – den Teenagern im Alter von 14 bis 16 Jahren – präsentierte sich das TSZ stark. „Real Talk“ tanzte zu lauten Beats und schneller Musik und wurde ebenfalls mit dem ersten Platz belohnt. Trainerin Berenike „Bee“ Benke, die für beide Gruppen verantwortlich ist, zeigte sich im Nachhinein „sehr stolz“ auf ihre Schützlinge. „Sie sind alle in dem jeweiligen großen Finale total über sich hinausgewachsen“, freute sie sich. Zwar gewann „TRC“, die Gruppe von TSZ-Coach Leeroy Auman nicht, dennoch war auch er „sehr zufrieden“ mit dem dritten Platz. Er bilanzierte:





„Wir hatten eine sehr starke Konkurrenz und da können wir sehr zufrieden mit unserer Leistung sein.“









Am späten Nachmittag wurde es dann spannend. In der „Königsklasse“ bei den Adults traten die beiden TSZ-Formationen „EXHALE“ (8. Platz) und „Solid“ (der Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr) erneut an. Die in bordeauxrot angezogenen „Solid“-Tänzerinnen brachten den Hallenboden wörtlich zum Vibrieren – und sie lieferten ab. Die Moderatoren Sabine Wittenfeld und Moustafa Zein verkündeten um 19.45 Uhr die Titelverteidigung von „Solid“. Daraufhin gab es in der Halle kein Halten mehr, unter großem Jubel und Freudentränen nahm die Gruppe ihren Preis entgegen und bedankte sich mit einer großen Traube bei „Bee“, die auch diese Gruppe unter ihren Fittichen hat. Sie erklärte, dass „Solid“ „sehr erfahren“ sei. „Sie sind das Paradebeispiel für ein Team. Sie unterstützen sich immer gegenseitig und halten immer zusammen. Die viele unterschiedlichen Charakteren in der Gruppe werden von jedem akzeptiert und angenommen“, sagte sie zudem. Dabei sei es ihr wichtig, dass es ihr nicht um die Titel, sondern um die „Entwicklung der Gruppe“ gehe – und die ist deutlich zu erkennen.

Nach der letzten Siegerehrung waren es dann wieder die Helfer, die die Hauptrolle in der Stadtbadhalle spielten. Noch in der Nacht zu Sonntag musste die gesamte Technik, die Bühnen und sämtliches Drumherum wieder abgebaut werden, da am Sonntag schon die nächste Veranstaltung in der Halle anstand. „Das hatten wir noch nie“, verriet Andrea Kriesten und sagte: „Das wird stressig, aber der Aufwand lohnt sich.“ Auch 2020 wird der Streetdance Contest wieder im Mai stattfinden, ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.