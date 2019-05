Delmenhorst. Nach dem sechsten Sieg in Folge kann der Hockey-Club Delmenhorst am Wochenende Verbandsliga-Meister werden.

2019 könnte für den Hockey-Club Delmenhorst das Jahr der sportlichen Wiederauferstehung werden. Nach dem völlig überraschenden Oberliga-Aufstieg in der Halle sind die Herren in der Feld-Verbandsliga nun auch nur noch einen Schritt von der Meisterschaft entfernt. Mit dem 4:3 (1:1) beim Bremer HC II blieben die Delmenhorster ungeschlagen, der Oberliga-Absteiger musste jedoch harte Gegenwehr überwinden. Die Bremer gingen nach einer Strafecke durch einen Schlenzer in der 14. Minute in Führung und hatten weitere Großchancen, die HCD-Torwart Jannik Pleil parierte. Jonas Kempen gelang nach einer halben Stunde der schmeichelfate Ausgleich.

Immer mehr Bremer Fehler

Nach einer Umstellung in der Halbzeit erzwangen die Gäste immer mehr Bremer Fehler und schossen die entscheidenden Tore. Jan von Bassen war mit einem Hattrick in der 37., 40. und 61. Minute der Matchwinner. Die Bremer Treffer zwei und drei kamen zu spät, der HCD rettete den sechsten Sieg in Folge. Am Samstag kann Delmenhorst ab 16 Uhr mit einem Erfolg bei GVO Oldenburg im Sportpark Osternburg vorzeitig Meister werden. Für den Aufstieg in die Regionalliga fehlt dann noch ein Sieg im Relegationsspiel gegen den Verbandsliga-Meister aus Niedersachsen, der entweder HC Hannover oder HC Göttingen heißen wird.