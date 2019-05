Delmenhorst. Zum Endspiel im Fußball-Niedersachsenpokal zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem TuS Bersenbrück verlost das dk 5x2 Karten – inklusive Busfahrt.

Für das Finale im Fußball-Niedersachsenpokal der Amateure am Samstag im Eilenriedestadion von Hannover (14.15 Uhr) zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem TuS Bersenbrück verlost das dk das Rundum-Sorglos-Paket: 5x2 Eintrittskarten einschließlich Hin- und Rückfahrt. Der Bus fährt um 10.30 Uhr an der Vereinsgaststätte Jan Harpstedt ab. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie einfach bis Mittwoch, 13 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „SV Atlas“ an aktionen@dk-online.de. Bitte geben Sie Ihre Anschrift an. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.