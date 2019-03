Delmenhorst. Die Jahreshauptversammlung 2019 des TV Deichhorst war schon nach 33 Minuten beendet. Der Vorsitzende Helmfried Unger richtete in seinem Bericht dennoch eindringliche Worte an die Mitglieder.

Helmfried Unger, langjähriger Vorsitzender des Turnvereins Deichhorst (TVD), hat am Mittwochabend einmal mehr dafür gesorgt, dass die Besucher der Jahreshauptversammlung nicht zu spät nach Hause gekommen sind. Nach nur 33 Minuten beendete er in der Schützenhalle am Tiergarten die Zusammenkunft, deren Tagesordnung immerhin zwölf Punkte umfasste. Ehrungen sowie Ungers Bericht standen im Mittelpunkt.

Der Vorsitzende begrüßte rund 40 Anwesende („So wenig Mitglieder habe ich bei einer Jahreshauptversammlung noch nicht gesehen“) und ehrte im Anschluss daran Personen, die dem Verein seit 25, 40 oder 50 Jahren angehören.

Zur Sache Ehrungen Während der Jahreshauptversammlung hat Helmfried Unger, Vorsitzender des TV Deichhorst, folgende langjährige Mitglieder geehrt: 25 Jahre: Irene Hollmann, Mike Kuschmierz, Axel Rampf, Ralf Stapenhorst. 40 Jahre: Karla Ahrens, Erich Brede, Ralf Gulau, Jens Waldermann. 50 Jahre: Hermann Bödeker, Hansjürgen Schäfer, Detlef Slabinski.





In seinem Bericht rief Unger die Mitglieder erneut zur Mitarbeit auf. „Aus meiner Forderung auf der Jahreshauptversammlung 2017, eine Gruppe ins Leben zu rufen, die sich um die Zukunft des TV Deichhorst Gedanken macht, ist leider nichts geworden“, sagte er:

„Ich kann an euch alle nur appellieren: Macht euch bitte Gedanken um die Zukunft des TV Deichhorst. Sonst kann es passieren, dass der TVD ohne Vorstand dasteht. Denkt bitte daran, dass im nächsten Jahr wieder Wahlen auf der Tagesordnung stehen werden.“





Internetauftritt des TV Deichhorst wird neu gestaltet

Einen besonderen Dank richtete Unger an die nebenamtliche Geschäftsführerin Janine Taut und Pressewartin Corinna Hutfilter. Unger berichtete über neue sportliche Angebote und gab zudem bekannt, dass man damit beschäftigt sei, den Internetauftritt neu zu gestalten.

Kassenbericht 2018 und Haushaltsvoranschlag 2019, so Unger, zeigten, dass „unsere Finanzen derzeit sehr gesund sind.“ Im vergangenen Jahr stand ein Überschuss von rund 2000 Euro zu Buche. Auch in diesem Jahr sei geplant, Anschaffungen zu tätigen. „Wir werden allerdings bei der augenblicklichen Finanzlage auf alle Fälle allgemeine und zweckgebundene Rücklagen bilden“, kündigte der Vorsitzende an.

Mitgliederzahl des TV Deichhorst leicht gestiegen

Laut Statistik des Stadtsportbundes (SSB) Delmenhorst stieg die Mitgliederzahl des TVD 2018 von 704 auf 727 (plus 3,27 Prozent). Bei 321 Sportlern handelte es sich um Jugendliche. Mit 361 Personen bilden die Turner die größte der sieben Abteilungen (Turnen, Handball, Trampolin, Rock‘n‘Roll, Tischtennis, Badminton und Hallenfußball). Derzeit, fügte Unger hinzu, gehörten dem TVD sogar 770 Mitglieder an.

Die Entlastung des Vorstandes erfolgte ebenso einstimmig wie die Verabschiedung des Haushaltsplans und eine Satzungsänderung, die die Datenschutzverordnung betrifft.

50. Kleinfeld-Handballturnier am 15. und 16. Juni

Als sportliche Highlights hob Helmfried Unger die Turnshow, die im Januar über 200 Zuschauer in die Halle an der Kantstraße lockte, und das traditionelle Kleinfeld-Turnier der Handballer mit knapp 100 Mannschaften hervor. Dieses Event steht auch in diesem Jahr wieder auf dem Deichhorster Terminkalender. Das 50. Turnier wird am 15. und 16. Juni auf der Anlage an der Kantstraße wieder für ein buntes Bild sorgen.