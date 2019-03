Bookholzberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg bestreiten an diesem Samstag ein wichtiges Heimspiel: Sie empfangen in Tura Marienhafe einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.

Der Gewinner darf tief durchatmen, er verbessert seine Lage im Kampf gegen den Abstieg deutlich. Für den Verlierer wird es in diesem ein Stück schwerer. Und so fällt im Zusammenhang mit der Heimpartie der Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg an diesem Samstag, 19 Uhr (Halle Ammerweg), gegen Tura Marienhafe recht häufig der Begriff "Vierpunktespiel". Beide Teams liegen mit je 17:21 Punkten auf den Rängen zehn (HSG) und elf. Ihr Vorsprung auf den zwölften Platz (HSG Osnabrück), der, wenn nicht die gleitende Skala angewendet werden muss, am Saisonende die Teilnahme an der Abstiegsrelegation bedeuten würde, beträgt nur einen Zähler.

Grüppenbühren/Bookholzberg erwartet kampfbetontes Spiel

HSG-Trainer Andreas Müller hat seine Mannschaft auf eine schwere Aufgabe vorbereitet. Die Ostfriesen würden robust zu Werke gehen. Das gelte für den Angriff, von dem Müller erwartet, dass die Tura-Spieler auf viele Einzelaktionen setzen werden, um zum Erfolg zu kommen. Ihr Ziel sei es auch, "nach Foulspielen über Strafwürfe zu einfachen Toren zu kommen". Treibende Kräfte der Gäste sind die torgefährlichen Rückraumspieler Menke Poppinga und Remmer Janssen. Auch in der Deckung versucht Marienhafe, mit kämpferischem Einsatz der Offensive des Konkurrenten den Schneid abzukaufen. Davon dürften sich die HSG-Aktiven nicht beeindrucken lassen, erklärt Müller. Sein Team solle konsequent versuchen, das eigene Spiel durchzubringen. Mit schnellen Kombinationen möchte Grüppenbühren/Bookholzberg die Tura-Abwehr in Bewegung bringen. Die entstehenden Lücken sollen konsequent genutzt werden. Dabei gab es zuletzt Schwächen, an denen Müller, dem am Samstag nur der beruflich verhinderte Julian Stolz fehlt, im Training mit seinen Spielern gearbeitet hat. Er ist sich sicher: "Wer mehr Einsatz zeigt und den Willen zum Sieg hat, wird dieses Spiel für sich entscheiden." Der HSG-Trainer blickt dem durchaus optimistisch entgegen: