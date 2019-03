Hude. Die beiden Teams des TV Hude, die in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer um Punkte kämpfen, sind an diesem Wochenende jeweils zweimal gefordert.

Mit vier Punktspielen ist das Wochenende für die beiden Mannschaften des TV Hude in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer prall gefüllt. Die "Erste" bestreitet Heimpartien gegen den TuSG Ritterhude (Samstag) und Eintracht Hittfeld (Sonntag) und darf sich keinen Punktverlust erlauben. Die "Zweite" ist im Abstiegskampf an diesem Freitag bei der TSG Dissen und am Samstag in eigener Halle gegen die SF Oesede II gefordert.

Vor einer Woche haben es die Spieler des TV Hude I spannend gemacht. Im vorweggenommenen "Endspiel" um Platz zwei gegen Lunestedt II gelang dem Turnverein ein wichtiges 8:8. Die Teilnahme an der Oberliga-Aufstiegsrunde ist damit noch nicht gesichert, aber weiter aus eigener Kraft erreichbar.

TV Hude – TuSG Ritterhude (Samstag, 16 Uhr, Jahnhalle): In den zurückliegenden Jahren kreuzten sich die Wege beider Mannschaften regelmäßig. Zumeist mit dem besseren Ende für den TVH. Aber auch Ausrutscher waren dabei, so dass bei den Hudern die Erkenntnis gereift ist: "Gegen Ritterhude musst du immer aufpassen." Die Hausherren wollen bei 20:8 Punkten ihren Rückstand zum Tabellenzweiten TSV Lunestedt (25:9) verkürzen. Die Gäste müssen über den Kampf kommen. Bei 12:16 Punkten verfügen sie noch über einen Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz, der ist aber kein Ruhekissen.

TV Hude I – TSV Eintracht Hittfeld (Sonntag, 12 Uhr, Jahnhalle): Die Eintracht zählte vor der Saison für viele Experten zum engen Kreis der möglichen Abstiegskandidaten. Doch die Hittfelder Routiniers liefern bisher eine solide Serie ab. In den wichtigen Partien waren sie immer präsent und haben gepunktet. Mit 11:15 Zählern stehen sie als Tabellensiebter über der Roten Linie vor dem Achten Hude II (9:19). Die Gastgeber müssen die Favoritenrolle schultern. Zum anstehenden Doppelspieltag meint Hudes Felix Lingenau:

"Wir wollen und werden beiden Aufgaben mit höchster Entschlossen- und Zielstrebigkeit angehen."





TSG Dissen – TV Hude II (Freitag, 20 Uhr): Die TSG Dissen (Fünfter mit 12:14 Punkten) zählte in der Vergangenheit nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Huder. Das liegt vor allem an der Heimstärke der TSG, die sie mit 10:2 Punkten auch in dieser Spielzeit beweist. Aufgrund der Auswärtsschwäche (2:12) spielt Dissen aber nur gegen den Abstieg. Im Hinspiel blieb der TVH deutlich unter seinen Möglichkeiten und bezog eine 4:9-Schlappe. Im Rückspiel soll eine Steigerung her.

Anzeige Anzeige

TV Hude II – SF Oesede II (Samstag, 10 Uhr, Jahnhalle): Das Auswärtsspiel am Vorabend im Teutoburger Wald sorgt dafür, dass die Huder nach nur einer kurzen Bettruhe schon wieder an die Tische müssen – und das für ein wichtiges Heimspiel. Zu einem Sieg gegen den Tabellenletzten gibt es keine Alternative. Bei einem Erfolg hätte der TVH II ein Etappenziel erreicht, denn der Direktabstieg wäre zu 99 Prozent abgewendet. Außer Oesede (1:27) wäre dann auch der Vorletzte MTV Jever II (8:24) abgehängt. Außerdem wäre der Anschluss zu den Mannschaften im unteren Mittelfeld hergestellt. So bestünde weiterhin die Chance, auch die Klippe Relegationsrunde noch zu umschiffen.