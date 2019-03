Delmenhorst. Die Delmenhorsterin Madlin Rother hat mit ihrem Sieg bei der Landesmeisterschaft 2019 im Einer-Kunstradfahren in ihrem Verein RV Adelheide für Begeisterung gesorgt. Drei Aktive des Clubs waren in Neuenkirchen gestartet.

Madlin Rother vom RV Adelheide ist Landesmeisterin: Sie sicherte sich bei den Titelkämpfen in Neuenkirchen bei den Juniorinnen den ersten Platz, teilte ihre Trainerin Michelle Doig mit. Die Delmenhorsterin war eine von drei Sportlerinnen und Sportlern, die den RVA bei der Landesmeisterschaft 2019 im Einer-Kunstradfahren vertraten. Die Vierer- und die Sechser-Mannschaft des Vereins, die ebenfalls qualifiziert waren, mussten verletzungsbedingt passen.

Rother ging mit aufgestellten 100,50 Punkten als letzte Starterin auf die Wettkampffläche. „Mit Bravour meisterte sie alle ihre Übungen so gut wie noch nie in dieser Saison“, lobte Diog. Auf der Anzeigetafel blieben 94,90 Punkte stehen. Die bedeuteten mit einem Vorsprung von etwa 15 Zählern Platz eins. Zudem hatte sie die erforderliche Punktzahl erreicht, um beim Junior-Masters, der Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, am 26. April in Öschelbronn starten zu dürfen. Die RVA-Trainerin schwärmte:

Zwei vierte Plätze für den RV Adelheide

Joel Steineker vertrat den RVA im Einer-Kunstradfahren der Junioren. Ihm unterliefen zwei Fehler. „Er selbst war mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden, konnte sich aber dennoch um einen Platz verbessern und belegte Platz vier“, erklärte Doig. Steineker erreichte 56,02 Punkte. Sarah Löning sei mit eingeklemmten Nerv im Nacken in die Konkurrenz der Frauen gestartet. Das habe sich bemerkbar gemacht, denn sie konnte drei Übungen nicht zeigen. Der Rest ihres Programms sie ihr aber ohne große Fehler gelungen, berichtete Diog. Löning verteidigte ihren vierten Startplatz mit ausgefahrenen 67,39 Punkten.