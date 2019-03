Delmenhorst. Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst spielt kurz vor Ostern und am Tag der Arbeit.

Die beiden ausgefallenen Partien des SV Atlas Delmenhorst in der Fußball-Oberliga sind neu angesetzt worden. Das Heimspiel gegen den VfL Oythe, das wegen eines Trauerfalls nicht stattfinden konnte, soll nun am Donnerstag, 18. April, um 18.30 Uhr ausgetragen werden – vier Tage später steigt das Niedersachsenpokal-Halbfinale gegen den 1. FC Wunstorf. Das Auswärtsspiel beim MTV Wolfenbüttel wurde auf Mittwoch, 1. Mai, terminiert und soll um 16 Uhr beginnen. Atlas ist momentan Tabellenachter und läuft am Sonntag ab 15 Uhr bei Tabellenführer HSC Hannover auf.