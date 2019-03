Delmenhorst. Eintracht Braunschweig II zieht seine U23 zurück, was Auswirkungen auf den SV Atlas Delmenhorst haben könnte.

In der Fußball-Oberliga wird es am Ende der Saison einen Absteiger weniger geben. Drittligist Eintracht Braunschweig wird seine U23 abmelden, wovon der SV Atlas Delmenhorst noch profitieren könnte. Der 2019 noch sieglose Tabellenachte hat nun fünf statt vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Die Braunschweiger begründen den Schritt mit finanziellen Zwängen. „Die Entscheidung ist für uns als Mannschaft natürlich bitter, aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendig“, sagte Trainer Deniz Dogan in einer Pressemitteilung. „Wir werden die Saison bis zum letzten Spiel fair und mit vollem sportlichen Einsatz absolvieren.“ Die Eintracht-Reserve war im Sommer wegen des Absturzes der ersten Mannschaft in die 3. Liga zwangsabgestiegen und ist in der Oberliga momentan Sechster. Am Samstag, 13. April, erwartet Atlas die Braunschweiger zum Punktspiel. Im Hinspiel im Oktober verlor Atlas in Braunschweig mit 1:4.