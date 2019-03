Hoykenkamp. Die TS Hoykenkamp II ist die einzige Handball-Mannschaft der Region ohne Punkt. Doch auch nach 17 Niederlagen in Folge denkt man bei der Turnerschaft nicht an Kapitulation.

Es soll nun wirklich niemand behaupten, dass Augustfehn keine Reise wert wäre. Freunde der Industriekultur können in dem 3000-Einwohner-Örtchen zum Beispiel eine zum Restaurant umgebaute, historische Eisenhütte besichtigen, Historiker erfreuen sich möglicherweise an der Bronzebüste von Großherzog Paul Friedrich August, nach dem der Ort 1850 benannt wurde. Die Reise der drei Hoykenkamper Handballer in den Westen des Ammerlandes am 10. März darf man aber schon getrost als Spritverschwendung bezeichnen – auch wenn sie daran selbst nicht einmal Schuld hatten.

Das Trio in Diensten des Regionsoberligisten TS Hoykenkamp II fuhr die 80 Kilometer an einem Sonntagabend nicht zum Spaß und nicht einmal zum Handballspielen. Wegen diverser Ausfälle und der Weigerung des TuS Augustfehn, das Punktspiel der beiden zu verlegen, mussten die Hoykenkamper anreisen, um eine Geldstrafe zu vermeiden – obwohl sie wussten, dass sie nicht würden spielen können. Das Schiedsrichterpaar pfiff die Partie vorschriftsgemäß an und direkt wieder ab, womit die 16. Hoykenkamper Niederlage im 16. Spiel amtlich war. Fairerweise muss man sagen: Die Siegchance wäre auch in voller Besetzung eher gering gewesen.

Höchste Niederlage am Wochenende

Inzwischen stehen die Hoykenkamper in ihrer ersten Regionsoberliga-Saison bei 17 Niederlagen aus 17 Spielen, damit sind sie die einzige der 66 Senioren-Mannschaften auf Regionsebene, die noch keinen Punkt geholt hat. So ganz genau wissen sie selbst nicht, woran das liegt – denn wirklich peinliche Ergebnisse gab es nicht. Das 22:39 gegen den Elsflether TB II am Wochenende war die höchste Saisonniederlage. Nur viermal erzielten sie weniger als 20 Treffer, nicht einmal kassierten sie mehr als 40. „Wenn man das sieht, ist es schon ärgerlich, dass wir immer noch nicht gewonnen haben“, sagt Routinier David Boje. „Wir nehmen es aber auch manchmal mit Galgenhumor.“

Zumindest die Moral ist auch nach zehn Monaten ohne Sieg offenkundig intakt. Eine Abmeldung war für das Team, das sich nach dem Regionsoberliga-Rückzug der Reserve 2016 neu formiert hat, nie ein Thema – anders als bei anderen Clubs. Mitaufsteiger Oldenburger TB zog sich Ende August zurück, Hoykenkamp dagegen ist nach jeder Niederlage wieder aufgestanden. Nach dem Nichtantritt von Augustfehn waren eine Woche später gegen Elsfleth wieder elf Spieler dabei.

Schon 35 Siebenmeter verworfen

An der fehlenden Breite im Kader kann es ohnehin nicht liegen, die Hoykenkamper setzen mehr Spieler als fast alle anderen Handball-Mannschaften. 26 Männer haben in dieser Saison schon mitgewirkt, der mit 346 Treffern schwächste Angriff der Liga stellt sage und schreibe 18 verschiedene Torschützen – das sind vier mehr als Tabellenführer HSG Grüppenbühren/Bookholzberg III.

Und darin liegt vielleicht gerade der Fluch. Im Sommer bekam die Mannschaft, die als Dritter der Regionsliga aufgestiegen ist, mit dem Lehrer Torben Müseler nicht nur ihren ersten Trainer überhaupt, sondern auch eine Reihe von A-Jugendlichen und Handball-Neulingen dazu. „Die Regionsoberliga ist viel zu stark, um sich erst einmal zurechtzufinden, wenn man noch Schüler ist oder gerade erst angefangen hat“, bekennt Boje, der aber auch Wert auch die Feststellung legt: „Wir haben auch gute Handballer dabei.“ Zum Beispiel den bisher 70-fachen Torschützen Levin Göbel oder den Verbandsliga-erfahrenen Nico Flehmer. Trotzdem hat es mit einem Sieg nicht geklappt, auch weil das Team 35 von 75 Siebenmetern verworfen hat.

Letzte Punktlos-Saison vor sieben Jahren

Anders als für die erste Hoykenkamper Mannschaft, die wohl erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesklasse durchgereicht wird, ist der Abstieg für die Reserve kein Beinbruch. „Die Truppe wird zusammenbleiben“, glaubt Boje. „Dann spielen wir halt wieder Regionsliga.“

Bis dahin geht es noch darum, historische Negativrekorde abzuwenden. Vor sieben Jahren blieb letztmals eine Männermannschaft in der Region Oldenburg ohne Punkt, damals erwischte es die HSG Hude/Falkenburg II in der Regionsklasse A. Die letzte sieglose Saison liegt erst drei Jahre zurück, der SV Brake holte damals ebenfalls in der Regionsklasse immerhin zwei Unentschieden. Das letzte Team, das in der Regionsoberliga kein Spiel gewann, war der VfL Rastede II 2010/2011.

Die Hoykenkamper haben immerhin noch drei Spiele Zeit für einen Sieg. Am Samstagabend werden sie es ab 19.30 Uhr beim Nachbarn TSV Ganderkesee mal wieder versuchen. Die Anfahrt ist schon einmal deutlich kürzer als beim letzten Auswärtsspiel in Augustfehn. Und Handball wird dieses Mal auch gespielt.