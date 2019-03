Stenum. Bereits zum zweiten Mal fand in der Halle am Altengraben das Badminton-Turnier des VfL Stenum in der C-Rangliste statt. Neben eines Teilnehmerrekordes sorgten die vollen Tribünen und starken Leistungen der Spieler für Aufsehen.

Nachdem das C-Ranglisten-Turnier im vergangenen Jahr beim VfL sehr erfolgreich die Premiere feierte, wurden das Organisationsteam um Marco Walter und Corinna von der Wöste mit Anmeldungen überrannt. Letztes Jahr standen noch 90 Spieler auf dem Turnierplan, am vergangenen Wochenende waren es 130 Sportler, die von 18 verschiedenen Vereinen kamen und in den Altersklassen von U11 bis U19 spielten. „Das freut uns riesig, dass das Interesse an diesem Sport so groß ist“, erklärte Walter und sagte: „Stenum kann mehr als nur Fußball.“ In der Regel sorgen Fußballer und der Wintercup zwischen den Jahren beim VfL für Aufsehen – am Sonntag war es das Badminton-Turnier, bei dem auch zwei Stenumer Spielerinnen auf dem Treppchen landeten.



Heidkrug mit bester Ausbeute

Nila Maria Stemmler (Mädchen U11) und Carlotta Steimke (Damen U19) zeigten, dass sie mit dem Badmintonschläger umgehen können und gewannen in ihrer Altersklasse das „Heimspiel“. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde ein Spiel für den Spieler entschieden, der zuerst die elf Punkte erreicht hatte.

Der TuS Heidkrug stellte die stärksten Spielerinnen und Spieler aus der nahen Umgebung und landete sechsmal in der Top vier. Lenya Beneke (1. Platz, Mädchen U13), Felix Aselage (4. Platz, Jungen U13), Noel Meier (3. Platz, Jungen U15), Aylin Gsksu (2. Platz, Mädchen U15), Jolina Ahrens (3. Platz, Mädchen U17), Julia Prange (2. Platz, Damen U19) und Keno Stemmler (4. Platz, männlich U19) sorgten für den Heidkruger Erfolg.

Änderung für nächste Ausgabe

Auch der SC Wildeshausen und der Delmenhorster FC fuhren gute Ergebnisse ein und landeten fünf- beziehungsweise viermal unter den Top vier. Die Halle am Altengraben war bis zum letzten Platz voll. „Das war eine tolle Atmosphäre“, so Walter. Ein alles im allem „toller Tag“ (Walter) für die Badminton-Spieler.

Marco Walter und sein Organisationsteam waren am Sonntag bereits um halb sieben morgens in der Halle, um alles vorzubereiten. „Nur durch die vielen Helfer kann so etwas stattfinden“, verdeutlichte er und kündigte eine Änderung für das kommende Jahr an: „Nächstes Jahr wollen wir solch ein Turnier über zwei Tage stattfinden lassen. So wird der Zeitdruck etwas rausgenommen und dadurch erhoffen wir uns noch mehr Spaß für die Spieler.“