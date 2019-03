Stenum. Am letzten Spieltag den Sprung auf Platz eins geschafft und dennoch keine Hoffnungen auf den Staffelsieg: Die Tischtennis-Jungen des VfL Stenum müssen in der Bezirksliga-Mitte auf ein kleines Wunder hoffen.

Ihre Pflicht haben die Tischtennis-Jungen des VfL Stenum im letzten Saisonspiel in der Bezirksliga-Mitte erfüllt. Der neue Spitzenreiter fegte den Vorletzten TV Dinklage mit 8:1 aus der Halle. Doch mit dem Staffelsieg rechnen die Stenumer nicht.

Ergebnisse VfL Stenum – TV Dinklage 8:1. Hellhoff/Lange – kl. Holthaus/Pekeler 3:2; Gediga/Rang – Vocke/Patzelt 3:0; Hellhoff – Vocke 3:0; Gediga - kl. Holthaus 3:0; Rang – Patzelt 3:0; Lange – Pekeler 2:3; Hellhoff - kl. Holthaus 3:0; Gediga – Vocke 3:0; Rang – Pekeler 3:2.

Das Stenumer Jungen-Quartett Felix Hellhoff, Moritz Gediga, Bastian Rang und Heinke Lange hat bei ihrem Saisonfinale im Ligabetrieb nichts anbrennen lassen. Der 8:1-Sieg gegen den TV Dinklage war ein rundum gelungener Auftritt. Die Schützlinge von Trainer Dennis Stelljes haben dadurch mit 10:2 Punkten die Tabellenspitze erobert. Denn Vorgänger Blau-Weiß Hollage hat parallel seine Partie gegen den SV Bawinkel verloren.

Sehr geringe Chancen auf den Staffelsieg

Trotzdem sind die Hoffnungen der Stenumer auf den Staffelsieg geringer Natur. Denn in ihrem letzten Match wird die Crew aus Bawinkel gegen Schlusslicht FC Rastede aller Wahrscheinlichkeit nach nichts anbrennen lassen. Nichtsdestotrotz: Unabhängig von der Endplatzierung eins, zwei oder drei: Das Saisonfazit des VfL-Nachwuchses fällt in jedem Fall sehr positiv aus.

Mit starker Leistung in das "Final Four"

Schließlich ist dem VfL in diesen Tagen auch der Einzug in das "Final Four" im Bezirkspokal gelungen. Am 6. April sind die Stenumer – und das ist ebenfalls eine starke Leistung – mit bei der Bezirkspokalendrunde der letzten Vier in Molbergen am Start. Die Qualifikation dafür war kein Selbstläufer. Denn Halbfinalgegner SV Nortmoor leistete beim 4:2-Erfolg der Landkreisler energischen Widerstand. Doch Einzelsiege von Felix Hellhoff, Moritz Gediga und zweimal Bastian Rang (2) machten den Coup möglich. Gescheitert ist dagegen die VfL-Schülermannschaft, die nach einem 1:4 im Viertelfinale beim SV Bad Laer Abschied nahm.