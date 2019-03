Delmenhorst/Loga. Die Tischtennis-Jungenmannschaft des TuS Hasbergen hat ihre Negativserie in der Top 6-Bezirksligaendrunde beendet. Nun schielt der TuS auf eine bessere Positionierung.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt in der Top 6-Bezirksligaendrunde, wo vieles schief gelaufen war, ist beim TuS Hasbergen der Knoten geplatzt. Beim Tabellenletzten SV Frisia Loga feierten die Tischtennis-Jungen des TuS einen verdienten 8:4-Erfolg.

Ergebnisse SV Frisia Loga - TuS Hasbergen 4:8. Eden/Hensmann – Piper/Castiglione 3:2; Kayser/Behrends – Fleddermann/Heckmann 3:1; Eden – Castiglione 2:3; Hensmann – Piper 0:3; Kayser – Heckmann 3:0; Behrends – Fleddermann 0:3; Eden – Piper 0:3; Hensmann – Castiglione 2:3; Kayser – Fleddermann 3:1; Behrends – Heckmann 2:3; Kayser – Piper 0:3; Eden – Fleddermann 1:3.

Mit dem verdienten Sieg in Loga hat der TuS-Nachwuchs nun vielleicht die Wende eingeläutet und kann die Serie wohl auf einem versöhnlichen Mittelplatz beschließen. Nach einem 0:2-Fehlstart in den Doppeln fand die Truppe zu alter Stärke zurück. Im vorderen Paarkreuz konnten David Castiglione und Tom Piper den Rückstand umgehend in ein 2:2 umwandeln. Fortan bekamen die Gäste Oberwasser. Vor allem im vorderen Paarkreuz grub der TuS mit 5:0-Siegen dem Gegner das Wasser ab.

Zwei Pleiten zum Auftakt

Nach der hohen 1:8-Pleite gegen Tabellenführer Hundsmühlen II zum Auftakt wollten sie danach in der "Top 6" eigentlich schon gegen den TuS Ekern die Verhältnisse wieder zurechtrücken. Das klappte damals nicht. Die unnötige 6:8-Niederlage tat weh und beförderte den TuS mit 0:4 Punkten in die untere Tabellenregion.



TuS-Jungen wollen weiter abliefern

"Heute sind wir sehr zufrieden", meinte Tom Piper anschließend und hofft, dass seine Mannschaft in den letzten zwei Begegnungen am nächsten Wochenende gegen den TSV Riemsloh und SuS Buer ebenfalls abliefert. Der TuS belegt mit 2:4 Punkten in der Sechserstaffel jetzt Platz vier. Bei einer guten Ausbeute im Saisonfinale wäre noch der dritte Rang eine mögliche Option.