Im Kampf um den Relegationsrang, Platz acht, tritt der TSV Ganderkesee auf der Stelle. Am Wochenende hat der Vorletzte der Tischtennis-Bezirksliga gegen TV Dinklage II und Tabellenführer TuS BW Lohne mit 2:9 verloren.

TSV und DTB im Zweikampf

Während die Ganderkeseer gegen die Lohner, die vorzeitig die Meisterschaft gesichert haben, in Abwesenheit von Frontmann Thorben Neunaber nicht mehr als ein 2:9 herauskitzeln (Gianluca Becker und Dominik Urbanski punkteten im Einzel) konnten, war das Match gegen Dinklage II deutlich enger. Viele knappe Sätze durchzogen die Partie. Die Ausbeute beschränkte sich später auf zwei Ehrenpunkte von Trümpener/Nachtigall und Thomas Werth.

Der TSV (7:21 Punkte) konnte somit nicht näher an den Rivalen DTB (8:18) heranrücken. Eine Chance dazu besteht am Freitag, 22. März, 20.30 Uhr. Dann treffen die Beiden im direkten Duell um den Relegationsplatz in der Halle am Steinacker aufeinander.

Delmenhorster kämpfen um den Vize-Titel

In der Spitzengruppe der Liga nimmt die Situation ebenfalls festere Konturen an. Nach Lohnes vorzeitiger Meisterschaft ermitteln in den letzten Partien der TTV Cloppenburg (25:11) sowie der TTSC 09 Delmenhorst und OSC Damme (beide 24:10) den Vizemeister und Teilnehmer an der Aufstiegsrunde.