Delmenhorst. Die Tischtennisspielerinnen des TV Jahn Delmenhorst waren zweimal gefordert: Auf den 8:0-Heimsieg über den TSV Venne II folgte eine 2:8-Heimniederlage gegen den SV Wissingen III.

Der Doppelspieltag am heimischen Blücherweg ist für die Tischtennisspielerinnen des TV Jahn Delmenhorst aufgrund von personellen Ausfällen nicht ganz optimal verlaufen. Der Bezirksoberligist musste sich nach dem 8:0 über den TSV Venne II und dem 2:9 gegen den SV Wissingen III mit 2:2 Punkten zufrieden geben und verlor deshalb mit 20:12 Zählern den dritten Rang an die TSG Dissen (20:10).







Ergebnisse Sieg und Niederlage für TV Jahn TV Jahn – TSV Venne II 8:0. Dölle/Niemeyer – Gillich/Klüppel-Hellmann 3:1; Steineker/Hofmann – Winkelmann/Elstrodt 3:1; Steineker – Gillich 3:0; Dölle – Winkelmann 3:1; Niemeyer – Elstrodt 3:0; Hofmann - Klüppel-Hellmann 3:1; Steineker – Winkelmann 3:1; Dölle – Gillich 3:2. TV Jahn – SV Wissingen III 2:8. Dölle/M.-L. Ellerbrock – Seliger/Wösten 1:3; Steineker/Klahr – Kameier/Klostermann 3:2; Steineker – Wösten 0:3; Dölle – Seliger 0:3; Klahr – Klostermann 1:3; M.-L. Ellerbrock – Kameier 0:3; Steineker – Seliger 1:3; Dölle – Wösten 0:3; Klahr – Kameier 3:2; M.-L. Ellerbrock – Klostermann 1:3.





TV Jahn zeigt geschlossene Teamleistung

Obwohl beim TV Jahn am Freitag gegen den Tabellenletzten TSV Venne II zwei Stammspielerinnen passen mussten, gelang dem Team ein unerwartet hoher Sieg. Christine Niemeyer und Annette Hofmann vertraten Miriam Hansen und Wiebke Klahr sehr gut. Allerdings wusste das ganze Jahn-Ensemble zu überzeugen, sodass der 8:0-Erfolg schnell feststand. Es schraubte damit eine kleine Erfolgsserie auf 8:0 Punkte.

Spitzenteam lässt Delmenhorsterinnen keine Chance

Die wurde allerdings am Sonntag beendet. Denn die Spielerinnen von Wissingen III, die mit 26:6 Punkten noch Titelhoffnungen hegen, waren ein vollkommen anderes Kaliber als Venne. Der TV Jahn konnte in dem schweren Match das Fehlen von Spitzenspielerin Miriam Hansen nicht kompensieren. Nach einem 1:1 in den Auftaktdoppel setzte sich der Aufstiegsaspirant ab. Nur Wiebke Klahr gelang im hinteren Paarkreuz gegen Sabine Kameier noch ein Sieg (3:2). "Gegen diesen Gegner konnte wir heute nicht mithalten", gestand Jahns Irene Dölle ein.