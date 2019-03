Hude. Erster Punktverlust nach vier Siegen: Die Tennisspieler des TV Hude III trennten sich im Bezirksoberliga-Derby vom VfL Wildeshausen mit einem 8:8.

Der Motor der Tischtennisspieler des TV Hude III ist ein wenig ins Stocken geraten. Nach einer Serie von vier Siegen musste sich der Bezirksoberligist am Sonntag mit einer Punkteteilung begnügen. Beim Abstiegskandidaten VfL Wildeshausen kam der Tabellenzweite nicht über ein 8:8 hinaus.

Ergebnisse VfL Wildeshausen - TV Hude III 8:8 Rüdebusch/H. Rang – C. Meißner/Castiglione 3:1; Grützmacher/F. Rang – J. Meißner/Ewert 2:3; Scherf/Schröder – Lehmkuhl/Piper 0:3; Grützmacher – C. Meißner 3:1; Rüdebusch – J. Meißner 0:3; H. Rang – Ewert 3:1; Scherf – Castiglione 1:3; Schröder – Piper 3:2; F. Rang – Lehmkuhl 3:0; Grützmacher – J. Meißner 3:1; Rüdebusch – C. Meißner 1:3; H. Rang – Castiglione 0:3; Scherf – Ewert 3:2; Schröder – Lehmkuhl 3:1; F. Rang – Piper 1:3; Rüdebusch/H. Rang – J. Meißner/Ewert 1:3.





Dämpfer für Huder Hoffnungen

Die Huder, die als Aufsteiger in die Saison 2018/19 gestartet waren, hatten vor dem ersten Punktspiel eigentlich nur den Klassenerhalt im Blick. Doch in der Rückrunde ließen es Mannschaftsführer Giuseppe Castiglione und seine Mitspieler krachen. Mit einem starken Lauf von 10:2 Punkten schossen sie auf Platz zwei vor und witterten Chancen auf die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Landesliga-Aufstiegsrunde. Die Hoffnungen erhielten in Wildeshausen einen Dämpfer. Ihr Vorsprung auf die Hauptkonkurrenten VfL Emslage schmolz (wie Hude zwölf Minuspunkte) und SV Bawinkel (13) schrumpfte.

TV Hude stand kurz vor einer Niederlage

Das TVH-Team wusste, dass das Nachbarschaftsduell in Wildeshausen kein Zuckerschlecken werden würde. Es hatte schon im Hinspiel Probleme (9:7) gehabt, dazu kam, dass die VfLer als Achter im Kampf um den Ligaverbleib um jeden Zähler kämpfen. "Wir hatten im vorderen Paarkreuz beim Gegner eigentlich Kai Beecken erwartet. Aber ihn hat der VfL nicht eingesetzt. Das Spiel hat schließlich einen Verlauf genommen, der aus unserer Sicht schon enttäuschend ist", sagte der Huder "Pepe" Castiglione. Sein Team ging mit 3:2 in Führung. Doch zum Leidwesen der Gäste erwischten zwei ihrer Hauptleistungsträger der vergangenen Wochen einen schwarzen Tag. Weder Julian Ewert noch Andreas Lehmkuhl gelang ein Soloerfolg. Der TVH geriet mit 6:8 ins Hintertreffen und stand im letzten Einzel, das Tom Piper bestreiten musste, dicht vor der Niederlage. Der Nachwuchsspieler zwang dann Fabian Rang trotz eines 9:11 und eines 3:9-Rückstands in Satz zwei noch in die Knie. Anschließend stach das Huder Spitzendoppel Julian Meißner und Julian Ewert. Es rettete das 8:8. "Verdient", versicherte Castiglione.

Das TVH-Team muss in seinem nächsten Auftritt, dem vorletzten in der laufenden Saison, eine ganz schwere Aufgabe lösen: Es ist am 6. April beim Osnabrücker SC zu Gast, der bereits als Meister feststeht.