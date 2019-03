In der 1. Fußball-Kreisklasse wurden am Wochenende zwei Spiele ausgetragen. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. In der 1. Fußball-Kreisklasse konnten am Wochenende nur zwei Spiele ausgetragen werden. In Hude bekamen sich der Trainer und ein Spieler des KSV Hicretspor Delmenhorst in die Haare.