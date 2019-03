Delmenhorst. Zahlreiche Mitglieder hat der Delmenhorster Turnerbund auf seiner Jahreshauptversammlung geehrt. Dabei wurden auch zwei verdiente DTBer vom Fußball-Kreis überrascht.

"Wir sind schwer angetan über die heutige Resonanz. Euer Interesse an dieser Veranstaltung dokumentiert, dass Sportvereine auch heute noch eine wichtige Rolle spielen." Mit diesen Worten eröffnete Erich Meenken, Vorsitzender des Delmenhorster TB, am Freitag die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am Kleinen Meer. 54 Mitglieder kamen zu der gut 100-minütigen Sitzung, auf dessen Tagesordnung Ehrungen einer der wichtigsten Punkte waren. Mehr als eine halbe Stunde wurden Mitglieder nach vorne gebeten und für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Die Geehrten 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Klaus Döhle, Karsten Kroner, Andre Tiedemann (alle Fußball), Ingrid Kube (Turnen) und Miroslaw Pilny (Tischtennis). 40 Jahre: Jörg Malert, Sven Wollscheid, Volker Pügner, Gerd Malert (alle Tischtennis), Herbert Flügger, Peter Pügner (beide Fußball) und Nicole Buntemeyer (Musikzug). 50 Jahre: Reinhard Fricke (Turnen) und Erna Spille (Musikzug). 60 Jahre: Manfred Spille (Musikzug). Für besondere Verdienste wurden geehrt: Heide-Lore Fischer, Gisela Priebe, Marina Stellmach (alle Turnen), Volker Hellrung (Hasport Shanty Chor und Turnen) sowie Frank Hörschgen (Ju Jutsu).

„In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Mitglieder mithelfen“, erklärte Meenken und appellierte an andere Vereine, ihre Mitglieder dafür zu belohnen: „Jeder Verein hat Menschen, die wichtige Tätigkeiten ehrenamtlich ausführen."



Fußball-Kreis überrascht DTB

Nach dem offiziellen Teil, gab es noch eine Überraschung. Herbert Flügger wurde vom DFB im Rahmen einer Ehrenamtsaktion für seine herausragenden ehrenamtlichen Leistungen mit einer Urkunde und einer Uhr geehrt. Zudem erhielt Erich Meenken die Auszeichnung als „Fußballheld“ vom Niedersächsischen Fußballverband. „Das haben sich beide verdient“, lobte Michael Koch, der stellvertretende Vorsitzende des Fußball-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst.

Für den Turnerbund hatte Koch noch eine Überraschung parat. Aufgrund der Menge an Gesamtaktivitäten erhielt der DTB vom DFB einen Gutschein für ein einwöchiges Trainingslager. „Dabei ist es völlig egal, ob es in Spanien oder Italien stattfindet“, erklärte Koch unter schallenden Applaus.



Mitgliedszahlen steigen

Erfreuliche Nachrichten gab es auch bei der Mitgliederzahl. Erstmals seit 2011 kann der DTB ein Plus verbuchen: 832 sportbegeisterte Menschen gehören dem fünftgrößten Verein der Stadt an. Mit Blick auf die Finanzen ist auch alles in trockenen Tüchern. Der DTB verzeichnete 2018 zwar einen Verlust von 2019,53 Euro, der durch die Rücklagen (aktuell 14.041,91 Euro) aufgefangen worden ist.