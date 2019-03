Hude. Der TV Hude I hat sich in der Tischtennis-Verbandsliga die Chance erhalten, Vizemeister zu werden und so die Aufstiegsrunde zur Oberliga zu erreichen. Hude II war derweil gegen den Oldenburger TB chancenlos.

Hude. Die Tischtennisspieler vom TV Hude I haben ihr Minimalziel erreicht. Beim nach diesem Wochenende als Meister feststehenden Oldenburger TB kassierte er mit einem 3:9 die erwartet klare Niederlage. Aber dank des am Sonntag schwer erkämpften 8:8 gegen den TSV Lunestedt II bleiben die Huder erster Anwärter auf Platz zwei in der Abschlusstabelle, der die Teilnahme an Oberliga-Aufstiegsrunde bringen würde. Das zweite Huder Team war am Samstag gegen die Oldenburger ebenfalls chancenlos: 2:9.

Am Sonntagnachmittag atmeten die Spieler von Hude I tief durch. Ihr Schlussdoppel Florian Henke und Ryan Farrell hatte dafür gesorgt, dass sie mit einem Joker ins für sie noch vier Spiele andauernde Rennen um Rang zwei gehten. Das ist der eine Minuspunkt weniger, die sie im Vergleich mit Lunestedt nach dem Remis in der Halle am Huder Bach auf dem Konto haben. Die Huder ließen ihre Anhänger in dem als "Endspiel" bezeichneten Duell allerdings lange zittern.

Huder gehen in Führung

Das zweite Team des Regionalliga-Vereins aus Lunestedt, das bisher in der Rückrunde der Saison 2018/19 ganz starke Leistungen gezeigte hatte, lieferte den Hudern vor der Partie eine Steilvorlage. Sie mussten auf ihre Nummer zwei Johannes Schnabel verzichten. Der TVH begann stark, führte mit 2:0, 3:1 und später mit 4:2. Auf den hinteren Positionen vier bis sechs bekam das Team allerdings Probleme. In den sechs Einzeln holten die Gastgeber nur einen von sechs möglichen Punkten. "Gut, das hatten wir uns vorher natürlich ganz anders ausgerechnet. Auf der anderen Seite muss es die Mannschaft einem Felix Lingenau ganz hoch anrechnen, dass er sich trotz Krankheit an die Platte gestellt hat. Immerhin hat er einen Punkt im Einzel und Doppel beigesteuert", fand Florian Henke, Nummer zwei der Gastgeber, später dennoch lobende Worte.

Ryan Farrell holt vier Punkte für das TVH-Team

Dafür war Hudes "Leihspieler" vom irischen Tischtennisverband, Ryan Farrell, in glänzender Verfassung. Im Einzel und Doppel war der Linkshänder an der Position eins jeweils zweimal erfolgreich. Die gute Ausbaute im vorderen Paarkreuz rundete Henke mit seinem Sieg in Runde zwei gegen Björn Oldenstädt ab. Dieser war bis dahin noch unbesiegt. Ab dem 6:6 stand die Partie auf des Messers Schneide. Im hinteren Paarkreuz behielten die Huder Marco Stüber (in einem engen Fünfsatzmatch gegen Uwe Runge) und Farrell/Henke im Schlussdoppel die Nerven: 8:8.

Ergebnisse Die Spiele des TV Hude I Oldenburger TB - TV Hude 9:3. Wirkner/Fetzner – Meyer/Scherf 11:5, 11:13, 11:3, 16:14; Popal/Schüler – Farrell/Henke 11:8, 11:6, 8:11, 13:11; Nguyen/Graminsky – Oestmann/Stüber 11:6, 11:9, 10:12, 8:11, 7:11; Popal – Henke 11:5, 11:2, 8:11, 11:6; Wirkner – Farrell 11:6, 11:5, 2:11, 11:8; Fetzner – Oestmann 7:11, 11:2, 11:5, 11:3; Schüler – Meyer 9:11, 11:7, 11:6, 9:11, 11:7; Nguyen – Scherf 11:7, 7:11, 6:11, 11:4, 7:11; Graminsky – Stüber 11:8, 11:7, 8:11, 6:11, 12:10; Popal – Farrell 11:7, 11:7, 11:8; Wirkner – Henke 6:11, 9:11, 10:12; Fetzner – Meyer 11:6, 11:5, 11:3. TV Hude – TSV Lunestedt II 8:8. Farrell/Henke – Oldenstädt/Özer 11:5, 11:3, 11:9; Lingenau/Oestmann – Pump/Loockhoff 10:12, 11:4, 11:4, 11:2; Stüber/K. Krabbe – Wilbrandt/U. Runge 6:11, 11:7, 13:15, 10:12; Farrell – Oldenstädt 11:4, 11:8, 11:5; Henke – Pump 7:11, 11:8, 8:11, 6:11; Lingenau – Wilbrandt 8:11, 11:8, 11:7, 11:8; Oestmann – Özer 11:8, 5:11, 4:11, 8:11; Stüber – Loockhoff 11:6, 6:11, 7:11, 8:11; K. Krabbe – U. Runge 6:11, 11:3, 4:11, 9:11; Farrell – Pump 11:4, 11:8, 11:9; Henke – Oldenstädt 11:2, 3:11, 7:11, 11:6, 11:5; Lingenau – Özer 5:11, 8:11, 9:11; Oestmann – Wilbrandt 6:11, 10:12, 7:11; Stüber – U. Runge 9:11, 11:5, 8:11, 11:6, 11:4; K. Krabbe – Loockhoff 5:11, 11:7, 11:9, 7:11, 3:11; Farrell/Henke – Pump/Loockhoff 9:11, 11:5, 11:4, 11:9.





TV Hude I muss noch viermal siegen





Das 3:9 im ungleichen Duell beim Oldenburger TB hatten die Oldenburger schnell verdaut. Sie müssen nun noch viermal siegen, denn Lunestedt wird sein letztes Spiel beim Abstiegskandidaten Jever II vermutlich gewinnen. Damit das klappt, will der TVH für die Partien gegen die TuSG Ritterhude (23. März, 16 Uhr), gegen Eintracht Hittfeld (24. März, 12 Uhr) und beim VfL Westercelle (31. März, 17 Uhr) Gastspieler Ryan Farrell nochmals berufen. Sein Saisonfinale bestreitet der TVH dann am 6. April ab 18 Uhr bei der TSG Dissen.

TV Hude II verliert mit 2:9 gegen Oldenburger TB

Wie befürchtet, war das TV Hude II gegen den Oldenburger TB schnell zu Ende. Das Kellerkind verlor gegen Gast mit 2:9. Das Derby gegen das "Starensemble" hatte für die Spieler von Hude II nur einen Trainingseffekt unter Wettkampfbedingungen. Die Gäste, die in der Jahnhalle ihre Ausnahmekönner Nicolai Popal, Heiko Wirkner und Ex-Doppelweltmeister Steffen "Speedy" Fetzner aufboten, gaben sich keine Blöße. Der künftige Oberligist gab nur zwei Sätze ab. Die zwei Huder erhielten ihre Ehrenpunkte, weil OTB-Nummer-Vier Lars Brinkhaus zwar in der Halle anwesend war, aber nicht zum Schläger griff.

Ergebnisse TV Hude II - Oldenburger TB 2:9 F. Krabbe/J. Meißner – Popal/Schüler 5:11, 7:11, 5:11; Stüber/K. Krabbe – Wirkner/Fetzner 10:12, 9:11, 6:11; Scherf/Dreier – Brinkhaus/Nguyen 3:0 (kampflos); Stüber – Wirkner 2:11, 11:9, 9:11, 6:11; K. Krabbe – Popal 8:11, 5:11, 9:11; Scherf – Fetzner 2:11, 4:11, 9:11; Scherf – Fetzner 2:11, 4:11, 2:11; Dreier – Brinkhaus 3:0 (kampflos); F. Krabbe – Nguyen 11:9, 8:11, 14:16, 10:12; J. Meißner – Schüler 8:11, 6:11, 5:11; Stüber – Popal 7:11, 5:11, 7:11; K. Krabbe – Wirkner 7:11, 5:11, 3:11.







Der Fokus für Hude II liegt weiter voll auf den Abstiegskampf. Bereits am kommenden Samstag, 23. März, 10 Uhr, empfangen sie den Tabellenletzten SF Oesede II in der Halle am Huder Bach. In dieser Partie gibt es zu einem Sieg keine Alternative.