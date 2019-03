Bookholzberg. Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben im Rennen um den Verbleib in der Landesliga einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Sie bezwangen die HSG Nordhorn II.

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit haben die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg einen wichtigen 23:15 (9:10)-Heimsieg über die HSG Nordhorn II eingefahren. Sie schoben sich damit in der Tabelle um einen Rang auf den zehnten Platz vor. Wertvoll wurde der Erfolg aber auch dadurch, dass die HSG ihre recht gute Position im engen Rennen gegen den Abstieg verteidigte, denn auch andere Kellerkinder sammelten Punkte.

Statistik HSG Grüppenbühren/Bookholzberg - HSG Nordhorn II 23:15 HSG Grüppenbühren/Bookholzberg: Döhle, Kinner; Auffarth 1, Biedermann 9/8, Hansel, C. Jüchter, T. Jüchter, Lachs 1, Lau 2, Ordemann 2, Pintscher 2/1, Schultz 5, Sprenger 1.

Schiedsrichter: Dümmermann, Ohmann (TuS Lemförde). Zeitstrafen: Grüppenbühren 4 – Nordhorn II 4. Siebenmeter: Grüppenbühren 10/9 – Nordhorn II 2/2. Zuschauer: 100. Spielfilm: 3:2 (8.), 4:5 (14.), 7:8 (24.), 9:10 – 14:10 (42.), 14:12 (46.). 18:12 (52.), 23:15.





Trainer Andreas Müller lobt starke Abwehrleistung

Andreas Müller, Trainer von Grüppenbühren/Bookholzberg, war mit dem Einsatz, den sein Team am Samstag vor 100 Zuschauern zeigte, hoch zufrieden. "Grundlage für den Erfolg war einerseits die kurze Deckung gegen Zare, andererseits war die Deckung insgesamt in einer bärenstarken Verfassung und ließ dem Gegner nur wenige Möglichkeiten, zu Toren zu kommen", erklärte er, fügte dann aber auch hinzu:

"Allerdings haben wir erneut zu viele klare Chancen liegen gelassen. Erst, als wir das Tempo steigerten, konnten wir uns häufiger durchsetzen."





Torhüter der Landkreis-HSG überzeugen

Müller ließ Levin Zare, Haupttorschütze und Spielmacher der Nordhorner, von Anfang an in Manndeckung nehmen. Das zeigte Wirkung: Die Gäste fanden nicht zu ihrem Kombinationsspiel, sodass sie sich auf Einzelaktionen verlegen mussten. Die stoppte die Deckung der Landkreis-HSG regelmäßig. Zudem sorgten zunächst Torwart Jan Kinner, der aus der A-Jugend hochgezogen worden war und im Landesliga-Team aushalf, und später auch der eingewechselten Keeper Sören Döhle mit etlichen tollen Paraden für Rückhalt. Da Grüppenbühren/Bookholzberg Schwächen in der Chancenverwertung offenbarte, lag die Mannschaft ab Mitte der ersten Halbzeit trotzdem in Rückstand.





Nach der Pause (9:10) rührte die Müller-Truppe in der Deckung Beton an, degradierte die Angreifer der Gäste fast zu Statisten. Zwölf Minuten lang blieb Nordhorn ohne erfolgreichen Wurf. Allerdings lief es im Angriff von Grüppenbühren/Bookholzberg auch nicht völlig rund. Kevin Pintscher erzielte per Siebenmeter das 14:10 (42.). Nach einer Auszeit kam Nordhorn bis auf 12:14 heran (46.). Mehr ließ die starke Defensive der Gastgeber nicht zu. Die Müller-Sieben fand dann auch im Angriff in die Spur und setzte sich mit sehenswerten Treffern von Jona Schultz und Tobias Sprenger entscheidend bis auf 18:12 (52.) ab. Diesen Vorsprung brachte sie souverän über die Zeit.