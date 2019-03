Delmenhorst. Der Verein Bogensport Delmenhorst richtet am 14. und 15. September 2019 die deutschen Meisterschaften "Feldbogen 3D" aus. Mit dem Turnier feiert er sein 40-jähriges Bestehen.

Der runde "Geburtstag" bringt den Verein Bogensport Delmenhorst ganz offensichtlich mächtig in Schwung. Sportlich sorgte die für ihn aktive Ganderkeseerin Monika Jentges mit dem überraschenden Sieg bei der deutschen Hallenmeisterschaft der Blankbogen-Schützinnen in Biberach gerade für einen kräftigen Paukenschlag, schon legt der Spartenleiter der Feldbogenschützen des Clubs nach. "Wir werden die deutschen Meisterschaften Feldbogen 3D ausrichten", erzählt Rainer Kennecke. Am 14. und 15. September 2019 ermitteln die besten nationalen Schützen mit fünf verschiedenen Bögen in unterschiedlichen Altersklassen auf dem Bogensport-Gelände im Schlutter die Gewinner der Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. "Es erschien uns ganz schön, wenn wir zum Jubiläum einen Klopfer hinlegen könnten", erklärte Kennecke die Motivation der Delmenhorster. Der Verein wurde 1979 gegründet.

DM wird auf Bogensport-Gelände im Schlutter ausgetragen

Die Vorbereitung dieses Großereignisses ist bereits angelaufen, sie wird von einem vierköpfigen Organisationskomitee geleitet, erklärt Kennecke. "Das bedeutet schon einen enormen Aufwand", sagt er. Doch die Unterstützung für die Idee sei sowohl im Vorstand als auch im ganz Verein sehr groß. Das läge auch daran, dass "ein 3D-Turnier räumlich begrenzt ist, sodass wir auf unserem eigenen Gelände im Schlutter bleiben können". Der "offizielle Teil wie die Siegerehrungen und die Begrüßung" sei im Franziskushof geplant.

Schützen zielen auf 3D-Ziele

Das 3D-Bogenschießen sei eine "relative neue" Disziplin, die DM werde nach den internationalen Regeln ausgetragen, erklärt Kennecke. Auf einem Parcours im Gelände wird auf 3D-Tiernachbildungen geschossen, auf diesen gibt es Trefferflächen, die den Aktiven Punkte bringen. Für die DM werden im Schlutter 24 Ziele aufgebaut. "Die Blickrichtung zum Ziel muss frei sein", sagt Kennecke. Die Teilnehmer werden in Sechser-Gruppen in dem Parcours unterwegs sein. An jedem Ziel schießt jeder Schütze zwei Pfeile ab.

Der DM-Parcours steht noch nicht fest, sagt Kennecke. "Wir hoffen aber, dass es möglich sein wird, ihn so zu planen, dass zumindest an einigen Zielen auch Zuschauer die Schützen beobachten können." Die Gestaltung des Wettbewerbsgeländes obliegt Bogensport, Vertreter des Deutschen Schützenbundes werden es dann abnehmen. Die Delmenhorster werden dabei gut beraten. "Wir sind sehr froh, dass uns Peter Lange, der disziplinverantwortliche Trainer im Deutschen Schützenbund, unterstützt", bestätigt Kennecke.



Teilnehmer stehen erst Mitte August fest

Wie groß die Teilnehmerfelder sein und in welchen Altersklassen die Titel vergeben werden, steht noch nicht fest. "Das wissen wir frühestens Mitte August", berichtet Kennecke. "Die Qualifikation erfolgt bei den Landesverbandsmeisterschaften." Anschließend werde entschieden, welche Ringzahl für eine DM-Teilnahme benötigt wird. "Dann müssen die Schützen auch noch bekunden, dass sie teilnehmen wollen." Nach Meldeschluss werden die Klassen für die DM eingeteilt. Dennoch steht fest, dass die Felder erstklassig besetzt sein werden, denn "die DM ist grundsätzlich der Höhepunkt des Jahres". Außerdem, erklärt Kennecke, gelte: "Wer im Kader für internationale Wettbewerbe stehen möchte, muss an der DM teilnehmen." Ein weiteres Kriterium dafür seien die Leistungen, die die Schützen im Wettkampfjahr geboten haben.

Kennecke ist sich, nicht erst seit dem Erfolg der ehemaligen Welt- und Europameisterin und World-Games-Siegerin Monika Jentges, sicher, dass Aktive seines Vereins am 14. und 15. September nicht nur mit Organisations- und Helferaufgaben beschäftigt sind. "Diverse Schützen" von Bogensport versuchen, sich für die DM zu qualifizieren, sagt der Spartenleiter: "Ich denke mal, dass es der eine oder andere schaffen wird."

Arrowhead-Turnier in Delmenhorst am 6. und 7. Juli

Feiern wird der Verein, der die Ganderkeseer Bürgermeisterin Alice Gerken und den Delmenhorster Oberbürgermeister Axel Jahnz dafür gewonnen hat, die Schirmherrschaft für die DM zu übernehmen, sein 40-jähriges Bestehen aber auch noch. Es werde ein Sommerfest geben, versprach Kennecke. Und, ergänzte er, trotz der DM werde Bogensport auch sein "Internationales WA-Arrowhead-Turnier" ausrichten: am 6. und 7. Juli, ebenfalls auf seinem Gelände im Schlutter.