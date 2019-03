Delmenhorst. Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte hat während seiner Jahreshauptversammlung 2019 auf zwölf Monate mit Problemen und Erfreulichem zurückgeblickt.

Die Sorgenfalten bei den Verantwortlichen des Leichtathletik-Kreises Delme-Hunte, dem 18 Vereine angehören, waren am Montagabend, während des zweistündigen Kreistages im Vereinsheim des Delmenhorster TV, nicht zu übersehen. Zum einen beschäftigen sich auch die Leichtathleten mit der Kunstrasen-Debatte. Außerdem beklagte Vorsitzender Wolfgang Budde vor 36 Anwesenden (zehn Vereine waren vertreten) einen negativen Haushalt.

Er begrüßte eingangs der Versammlung als Gäste Bürgermeisterin Antje Beilemann (SPD) und den Vorsitzenden des Stadtsportbundes, Holger Fischer.

Beilemann ging in ihrem Grußwort auf das Thema „Kunstrasenplatz“ ein. Sie sagte, dass ein Gerücht im Umlauf sei, wonach sich SPD und CDU bezüglich des Kunstrasens geeinigt hätten und die Mittel dafür 2020 in den Haushalt eingestellt werden sollten. Sie betonte, dass es keine Absprachen gebe, weder zwischen Vereinen und SPD noch zwischen CDU und SPD. Budde sagte in seinem Bericht: „Wenn sich das Gerücht als Wahrheit herausstellt, wäre das ein Schlag ins Gesicht der Leichtathleten.“ An anderer Stelle betonte er:

„Wir machen uns Sorgen, dass Geld, das 2020 für die Sanierung des Stadions vorgesehen ist, Leuten zugutekommt, die lauter rufen.“





Budde darüber hinaus ferner aus, dass es im vergangenen Jahr erstmals einen negativen Haushalt gegeben habe. Er erinnerte an den Sommer 2018, der der Leichtathletik „fantastische Bedingungen“ beschert habe. Doch dann seien Rasenflächen des Stadions durch ein Unkrautvernichtungsmittel zerstört worden. In einer „Überreaktion“ habe die Stadt den Hauptplatz und Leichtathletik-Flächen auf unbestimmte Zeit gesperrt. Für zwei Ferienportfeste („Seit Jahren unsere Renner“) und Haupteinnahmequellen habe die Sperrung den Garaus bedeutet. So habe man 2018 rote Zahlen geschrieben.

Kampfrichterteam braucht Helfer

Kassenwartin Anke Iben konkretisierte später die Angaben des Vorsitzenden. Sie berichtete, dass ein Minus in Höhe von rund 791 Euro entstanden sei. Die beiden Ferien-Sportfeste hätten dem Kreis in den letzten Jahren 1300 Euro gebracht.

Anzeige Anzeige

Beim Kampfrichterteam Delmenhorst/Ganderkesee, so sagte Budde nachdrücklich, sei die Situation dramatisch: „Wir brauchen weitere Helfer. Das Team ist sehr stark überaltert.“

Stabile Teilnehmerzahlen bei den Meetings

Es gebe aber auch Erfreuliches, unterstrich der Vorsitzende des Dachverbandes. So liefen in Hatten-Sandkrug die Bauarbeiten für eine neue Sportanlage, einschließlich einer Kunststoffanlage für die Leichtathleten. „Die Teilnehmerzahlen bei den Meetings sind stabil bzw. sie steigen in einem moderaten Rahmen“, informierte Budde. Der 24-Stunden-Lauf nehme einen besonderen Platz innerhalb des Veranstaltungskalenders ein. An die Adresse des Laufclubs 93, der dieses Spektakel wieder am 22. und 23. Juni veranstaltet, richtete Budde ein großes Lob.





Als erfreulich bewertete Budde auch die Tatsache, dass er und seine Vorstandskollegen während des Kreistages drei Ehrenamtliche, die bereits seit vielen Jahren als wichtige Stützen fungieren, und 23 Aktive, die im letzten Jahr durch herausragende Leistungen auf sich aufmerksam machten, auszeichnen konnten. Dem Bericht von Kassenwartin Iben folgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes.

Ehrungen Leichtathleten aus fünf Vereinen geehrt Während des Kreistags des Leichtathletik-Kreises Delme-Hunte im Vereinsheim des Delmenhorster TV ehrten Wolfgang Budde, Vorsitzender des Dachverbandes, und dessen Vorstandskollegen Ulrich Garde (stellvertretender Vorsitzender) und Richard Schmid (Wettkampfwart, Statistikwart) am Montag drei Ehrenamtliche und 23 Aktive. Die Geehrten gehören fünf Vereinen des Kreises an. Ehrenamtliche: Torsten Husak, Jürgen Carow und Carlos Ridder (alle Delmenhorster Turnverein). Aktive: Ulrich Garde (LGG Ganderkesee), Kurt Riep (TV Hude), Diana Garde, Karen de Groot, Anke Iben (alle LGG Ganderkesee), Daniel Eskes, Emir Can Gökce, Jan Haslinger, Fabian Kuhfeld, Jan Lippert, Rene Rumpf, Fabian Sander und Tom Wöhler (alle Delmenhorster TV), Anna Magdalena Meyer (LGG Ganderkesee), Damaris Walter (TSG Hatten-Sandkrug), Inge de Groot (LGG Ganderkesee), Holger Alves (TSV Großenkneten), Katharina Rolle, Emelie Seibt (beide Delmenhorster TV), Bauarjan Raschid (TSG Hatten-Sandkrug), Jannis Lueken (TSV Großenkneten), Wiebke Janssen (TV Hude) und Heiner Müller von der TSG Hatten-Sandkrug.





Läufertag in Delmenhorst am 27. April

Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte startet am Sonntag, 24. März, 13.30 Uhr, mit einem Frühlingswerfertag im Stadion in die Open-Air-Saison 2019. Eingebettet in diese Veranstaltung ist die Bezirksmeisterschaft Weser-Ems im Hammerwurf für Männer, Frauen sowie für Jugendliche der Altersklassen U 20, U 18 und U 16. Am Samstag, 27. April, 13 Uhr, folgt der bereits 27. Läufertag, der die Titelkämpfe der Region Oldenburg für Langstaffeln und den beliebten Stundenlauf mit Musik beinhaltet.

Am Sonntag, 5. Mai, eröffnet der Turnverein Hude seine neue Leichtathletik-Anlage mit einem Sportfest für Athleten, die Mitgliedsvereinen des Kreises angehören. In Hude stehen außerdem am 1. (Sportfest) und 15. September (Kreis-Vergleichswettkampf der Region Oldenburg für Jugendliche der Altersklassen U 16 und U 14) auf dem Terminkalender.