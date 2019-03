Delmenhorst. Das Land Niedersachsen fördert die Sanierung von Sportstätten bis 2022 mit 100 Millionen Euro. Ratsherr Bastian Ernst fordert, dass die Stadt Delmenhorst Anträge auf Zuschüsse stellt.

Es geht um Geld, oder besser darum, möglicherweise Geld zu bekommen. Und daher beschäftigt die zurückliegende Sitzung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur des Rats der Stadt Delmenhorst Politik und Verwaltung immer noch. Genauer: eine Erklärung von Andreas Tensfeldt, Leiter des Fachbereichs Gebäudemanagement. Er hatte am Donnerstag gesagt, dass man wegen Personalmangels keinen Antrag auf Zuschüsse für die Sanierung von Sportanlagen beim niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport stellen könne. Das hatte kurz zuvor bekannt gegeben, wie es bis zum Jahr 2022 die Sanierung kommunaler und vereinseigener Sportstätten mit zusätzlichen 100 Millionen Euro fördern möchte. Der Ratsherr und Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Bastian Ernst verwies darauf, dass der Rat der Stadt bereits am 18. September 2018 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen hatte, finanzielle Mittel aus dem sogenannten „VW-Bußgeld“ zu beantragen. „Dieser Ratsbeschluss ist umzusetzen“, forderte Ernst jetzt in einer Pressemitteilung.

Ratsherr Bastian Ernst fordert Verwaltungsvorstand zum Handeln auf

"Wir haben einen Ratsbeschluss gefasst", erklärte Ernst. Es sei nicht vermittelbar, dass auf Fördermittel verzichtet werde: "Die Verwaltung hat mehrere Monate Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Hier ist der Verwaltungsvorstand gefragt, dass jetzt gehandelt wird." Bereits im Sommer 2018 hatte die Landesregierung darüber entschieden, wie sie das Bußgeld (eine Milliarde Euro) verwendet, das VW für unzulässige Softwarefunktionen in Steuerungsanlagen von Dieselmotoren bezahlt hat. Damals war bekannt geworden, dass unter anderem 100 Millionen Euro für die Sanierung von Sportanlagen vorgesehen sind. Jetzt wurden die Förderrichtlinien vorgestellt.

Schwerpunkt liegt auf Sporthallen und Hallenschwimmbädern

Das Innenministerium teilte auf seiner Internetseite mit, dass bis zu 80 Millionen Euro für die Sanierung von kommunalen Sportstätten vergeben werden sollen. Insgesamt 20 Millionen Euro würden in den kommenden vier Jahren zusätzlich für den Erhalt von Vereins- und Verbandssportanlagen zur Verfügung gestellt. „Schwerpunkt unserer Förderung werden die Sanierung von multifunktionalen Sporthallen sowie von Hallenschwimmbädern sein. In Fällen, bei denen eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre, ist gemäß der Richtlinie grundsätzlich auch die Förderung eines Ersatzbaus in vergleichbarer Größe möglich. Als Land geht es uns darum, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit bekommen, Sport zu treiben“, erklärte Boris Pistorius, Minister für Inneres und Sport, während der Vorstellung des Programms. Kriterien dafür, welche Projekte Zuwendungen erhalten, sind laut Innenministerium vor allem das Alter und die Auslastung der Sportstätte, eine Verbesserung des energetischen Zustands und eine regional ausgewogene Verteilung der Fördergelder.

Anträge für 2019 müssen am 31. Mai vorliegen

Das Land werde pro Maßnahme 40 Prozent der "zuwendungsfähigen Ausgaben" übernehmen, ein Zuschuss solle aber mindestens 50.000 Euro betragen, erklärte das Ministerium weiter. Bei finanzschwachen Kommunen könne der Anteil sogar bis zu 80 Prozent betragen. Als Höchstsummen wurden 400.000 Euro für Sporthallen und eine Million Euro für Hallenschwimmbäder genannt. Für das Jahr 2019 müssten Anträge bis zum 31. Mai vorliegen, für die drei Jahre ab 2020 dann jeweils bis zum 31. März. Städte und Gemeinden sollen ihre Anträge beim Ministerium für Inneres und Sport einreichen, Sportvereine und -verbände müssen sie über Kreis-, Stadt- oder Regionssportbünde an den Landessportbund richten.

Ratsfrau Antje Beilemann kündigt Unterstützung an

Die SPD-Ratsfrau Antje Beilemann sagte während der Jahreshauptversammlung des Leichtathletik-Kreises Delme-Hunte am Montag, dass es "nicht angehen" könne, wenn Fördergelder liegen blieben. Deshalb werde man intensiv daran arbeiten, es möglich zu machen, dass entsprechende Anträge gestellt werden könnten.

Stadtverwaltung zuversichtlich

Die Stadt teilte am Dienstag mit, dass sie sich um Zuschüsse bemühen wird. „Die Stadtverwaltung wird selbstverständlich alles daran setzen, Erfolg versprechende Anträge innerhalb der Förderperiode zu stellen, um kein Geld liegen zu lassen", erklärte der Erste Stadtrat Markus Pragal: "Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus läuft von 2019 bis 2022. Die Stadtverwaltung hat auch bislang zu jedem Förderprogramm, das inhaltlich zur Stadt Delmenhorst passte, einen Förderantrag gestellt – und ist in den meisten Fällen auch zum Zuge gekommen.“