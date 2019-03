Sandkrug. Londa Bantel vom TV Deichhorst und Waltraud Herrmann haben bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften 2019 in Sandkrug den Titel im Doppel der Ü75-Konkurrenz gewonnen. Der Huder Felix Lingenau holte drei Silbermedaillen.

Die 47. Auflage der Tischtennis-Senioren-Landesmeisterschaften werden Oldies vom TV Hude, TV Deichhorst und der TS Hoykenkamp in guter Erinnerung behalten. Sie erhaschten in Sandkrug Plätze auf dem Podest – oder freuten sich über starke Leistungen.

TSG Hatten-Sandkrug schon zum dritten Mal Ausrichter

Zum dritten Mal nach 2017 und 2018 war die TSG Hatten-Sandkrug Ausrichter der renommierte Großveranstaltung. Spieler und die Zuschauer erfreuten sich an vielen tollen Spielen der Tischtennis-Veteranen. Mit dem Titelgewinn im Doppel von Londa Bantel/Waltraud Hermann (TV Deichhorst/TV Hude) in der Ü75-Klasse wurde ein herausragendes Ergebnis für die Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land erzielt.

Ergebnisse Tischtennis-Landesmeisterschaften der Senioren 2019 Herren-Einzel, Ü40: 1. Sven Hielscher (SV Bolzum), 2. Felix Lingenau,... 5. Marco Stüber, 12. Andreas Lehmkuhl (alle TV Hude). Ü50: 1. Frank Wehrkamp-Lamke (TSG Dissen), ... 3. Klaus Krabbe, 25. Thomas Rohlfs (beide TV Hude). Ü60: 1. Joachim Beck (TSG Ahlten),... 9. Holger Lebedinzew, 22. Jürgen Niegengerd (beide TV Hude). Ü65: 1. Bernd Sonnenberg (TTC Arpke). Ü70: 1. Werner Schubert (TSV Heiligenrode);... 5. Heinz von Hagen, 15. Klaus-Dieter Stüber (beide TV Hude). Ü75: 1. Gerd Marks (Hundsmühler TV),... 3. Klaus Feierabend (TuS Varrel), 13. Heino Witte, 19. Jürgen Strodthoff (TS Hoykenkamp). Ü80: 1. Dieter Lippelt (TSG Dissen). Damen-Einzel, Ü40: 1. Barbara Wagner (GW Mühlen),... 13. Anke Westermann-Matusczyk (TTG DHI Harpstedt), 19. Silke Zickfeld (TSV Großenkneten). Ü50: 1. Annette Mausolf (SV Hesepe-Sögeln), 28. Linda Schmidt und Caren Repke (beide TS Hoykenkamp). Ü60: 1. Freia Runge (TSV Löunestedt),... 7. Ulla Reinert (TTSC 09 Delmenhorst). Ü65: 1. Marina Wenzel (Post SV Buxtehude),... 9. Doris Elsner (TTSC 09 Delmenhorst). Ü70: 1. Karin Flemke (ESC Geestemünde). Ü75: 1. Isolde Langer (Post Vechta),... 4. Londa Bantel (TV Deichorst), 5. Waltraud Hermann (TV Hude) und Ursel Witte (TS Hoykenkamp). Ü80: 1. Inge Stein (TC Hameln).





Hinzu kam in erster Linie noch das starke Abschneiden des Huders Felix Lingenau bei den „Ü40-ern“. Der Verbandsligaspieler nahm zum ersten Mal an den Landesmeisterschaften teil und räumte auf Anhieb zweite Plätze im Einzel, Doppel und in der Mixedkonkurrenz ab. Im dichtesten dran an einer Goldmedaille war Lingenau am ersten Turniertag im gemischten Doppel mit Denise Kleinert vom TSV Heiligenrode. Zum Landesmeistertitel fehlten nur zwei Bälle. In einem spannenden Finale unterlag das Duo gegen Joanna Jerominek und Florian Haux (TSV Watenbüttel/MTV Wolfenbüttel) mit 9:11 im fünften Satz.

Felix Lingenau und Marco Stüber verspielen im Finale Führung

Im Herren-Doppel schnupperte Lingenau mit seinem Huder Vereinskameraden Marco Stüber zumindest bis zur Mitte des Endspiels gegen die favorisierte Formation Sven Hielscher und Florian Haux (SV Bolzum/MTV Wolfenbüttel) am Titelgewinn. Beim Zwischenstand von 1:1-Sätzen und einer 9:3-Führung fiel der dritte Durchgang allerdings doch nicht zu Gunsten des TVH-Duos aus. Nach dem 9:11 ging der vierte Satz dann ganz klar an das Gespann aus dem Bezirk Braunschweig.

„Im Einzel waren meine Chancen auf einen Titel am geringsten“, gestand Lingenau nach der Siegerehrung ein. Was der Außenseiter im Finale gegen den aufschlagstarken Regionalligaspieler Sven Hielscher bei seiner 7:11, 11:6, 4:11, 6:11-Niederlage auch unternahm, der Deutsche Vizemeister des Jahres 2017 hatte zumeist die besseren Antworten parat. Lingenau gab zu:

„Sven war einfach stärker als ich."





Der Huder war dennoch zufrieden. "Aber ich habe mein großes Ziel erreicht: Ich bin für die deutschen Meisterschaften in Erfurt qualifiziert. Nur darum ging es mir“, sagte Lingenau.

Huder Marco Stüber verliert spannendes Viertelfinale





Das Los wollte es so, dass sich die Wege des ebenfalls ambitionierten Huders Marco Stüber und dem im Feld topgesetzten Hielscher schon im Viertelfinale kreuzten. Obwohl Stüber seine aktuell starke Form im gesamten Turnier an den Tag legte, und auch Hielscher hartnäckig Gegenwehr leistete, ein 2:3 konnte er nicht verhindern. An den späteren Platzierungsspielen nahm Stüber anschließend nicht mehr teil, denn die Zeit rund um die DM in Erfurt hat der Huder anderweitig verplant.

In der Ü40-Klasse bot in Andreas Lehmkuhl ein weiterer TVH-Spieler eine ganz starke Leistung. Der krasse Außenseiter erreichte das Hauptfeld und verpasste die DM-Qualifikation im Achtelfinale nur wegen eines vergebenen Matchballs in Satz fünf gegen Jacek Dombrowski vom SV Broitzem.

Klaus Krabbe holt zwei Bronzeplaketten für den TV Hude

Stübers Mannschaftskollege beim TVH II, Klaus Krabbe, wird ebenfalls nicht bei der DM antreten, obwohl er Bronzemedaillengewinner im Einzel der Ü50-Klasse geworden war. Sein Verzicht auf das Turnier in Erfurt stand schon vor den Landestitelkämpfen fest. Trotzdem wollte „Mr. Vorhand“ in Sandkrug das Maximale herauskitzeln. Der Titelgewinn schien möglich. Im Halbfinale kam es im finalen fünften Durchgang des packenden Matches gegen den Abwehrstratege Guido Hehmann. Die kräftige Unterstützung von seinen befreundeten Sportkameraden half Stüber nichts. Satz fünf ging an den favorisierten Oberligaspieler vom SC Hemmingen-Westerfeld. „Schade“, war Krabbe ein wenig enttäuscht: „Das war wirklich ein tolles Spiel. Leider hat mir am Ende etwas die Kraft gefehlt.“ Dem TVH-Crack dürfte die zusätzliche Bronzemedaille im Doppel mit Partner Heinrich Enneking von SW Oldenburg Trost spenden.





Nach dem Turnier in der Damenklasse Ü75 sah man in Sandkrug auch Londa Bantel vom TV Deichhorst in bester Laune zur Siegerehrung schreiten. Die Altmeisterin durfte nach einem Jahr Unterbrechung – damals im Mixed – nach dem Erfolg im Doppel mit Waltraud Hermann (Hude) wieder mit einer Goldmedaille um den Hals hängend die Heimfahrt antreten. Über Bronze freute sich Ursel Witte von der TS Hoykenkamp, die mit Isolde Langer von Post Vechta an der Platte stand.

Klaus Feierabend vom TuS Varrel schmetterte sich bei den Ü75-Aktiven ins Rampenlicht. Im Einzel belegte er Rang drei. Zudem wurde er Landesmeister im Doppel mit Rolf Klinger vom TSV Seulingen.

TTVN hofft, dass TSG Hatten-Sandkrug Ausrichter bleibt

Was das Organisatorische der Landesmeisterschaften betrifft, so sparte Hilmar Heinrichmeyer, Senioren-Resortleiter des Tischtennis-Verbands Niedersachsen, nicht an Lob für das Team für die TSG Hatten-Sandkrug. Außerdem hegte er den Wunsch: „Ihr werdet bald bei eurer Vereinssitzung eine schwere Entscheidung treffen müssen. Aber ich hoffe, ihr werdet auch die Meisterschaften im nächsten Jahr ausrichten.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer: Wenn in bald in Erfurt zum 40. Mal die Deutschen Meister ermittelt werden, dann war einer immer dabei: Ex-Senioren-Weltmeister Dieter Lippelt von der TSG Dissen.