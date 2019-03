Hude. Gegen den Ligaprimus VfL Wildeshausen hielt der FC Hude fußballerisch für lange Zeit mit. Doch der Titelaspirant der Fußball-Bezirksliga aus der Kreisstadt brach mit einer seiner Paradedisziplinen den Bann.

Wer Meister werden will, muss in den richtigen Situationen Köpfchen zeigen. Der VfL Wildeshausen, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, hat das gestern im Landkreis-Derby beim FC Hude wörtlich genommen. Auf dem gut bespielbaren Kunstrasen am Huder Bach war es nicht das Kombinationsspiel, das dem Favoriten gestern zu einem 3:0-Erfolg verhalf.

Temporeiches Spiel statt Schlammschlacht

Doch auf Anfang: Es wäre mit Sicherheit ein anderes Derby geworden, wenn der Spitzenreiter aus der Kreisstadt beim Aufsteiger, wie zuerst angekündigt, bei strömendem Regen auf dem Naturrasen im Huder Stadion angetreten wäre. Die rund 100 Zuschauer hätten wohl eine wahre Derby-Schlammschlacht gesehen.

Die Aufstellungen Fußball-Bezirksliga FC Hude - VfL Wildeshausen 0:3 Hude: Schnake; Hellemann, Grimmig, Brinkmann, Meyer, Schöneboom, Yousef (73. Faulhaber), Schmidt (61. Spohler), Sarikaya, Sandau, Schrank (61. Lange). Wildeshausen: Pundsack; Schneider, Krumland, Ramke (67. Kant), Goerke, Seidel, Lehmkuhl (84. Wallner), Kupka (88. Eberle), Stolle, Feldhus, Schütte. Tore: 0:1 Krumland (58.), 0:2 Feldhus (70.), 0:3 Schneider (81.). Zuschauer: 100.





So zeigten die beiden Mannschaften auf dem Kunstrasen am Huder Bach allerdings eine spannende und temporeiche Partie. Auch weil das Huder Team von Coach Lars Möhlenbrock gegen die spielstarken Wildeshauser – anders als bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel – fußballerisch mithielt. Die Gastgeber machten zwar, wie beim ersten Treffen in der Saison, die Räume eng und gingen beherzt in die Zweikämpfe. Aber bei Ballbesitz versuchte der Neuling, mit seinem Kombinationsspiel vor das gegnerische Tor zu kommen. „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe“, fand Möhlenbrock. Vielleicht auch weil dem VfL die Spritzigkeit im ersten Durchgang fehlte. „Wir hatten zu viele technische Fehler auf einem guten Platz und zu wenige Aktionen nach vorne. Uns fehlte die Handlungsschnelligkeit“, monierte Wildeshausens Trainer Marcel Bragula.

Pundsack vor der Pause zur Stelle

Bei all den spielerischen Akzenten im Mittelfeld schaffte es keine Mannschaft, Kapital aus ihren Angriffen zu schlagen. Die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten sicher. Die Torhüter Christopher Schnake (FC Hude) und Sebastian Pundsack (VfL Wildeshausen) waren eher bei Standardsituationen gefragt. Die gefährlichste Szene der ersten Hälfte spielte sich vor Pundsacks Gehäuse ab. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff testete Hudes Nils Sandau nach einer Ecke aus kurzer Distanz die Reflexe des Gästekeepers, der die brenzlige Situation gekonnt entschärfte.

Wildeshausen macht es wie im Hinspiel

Im zweiten Durchgang wurde der Spitzenreiter seiner Favoritenrolle gerecht und kam in der 53. Minute zu seiner ersten nennenswerten Torchance. Doch den Dropkick von Wildeshausens Winter-Neuzugang Lennart Feldhus aus wenigen Metern entschärfte Schnake. Der VfL erhöhte weiter die Schlagzahl, doch dem Tabellenführer sollte schließlich keine Kombination den Weg zum Derbysieg ebnen. Wie im Hinspiel gingen sie durch eine Standardsituation in Führung. Nach einer Ecke in der 59. Minute köpfte Marius Krumland den VfL in Front. Der Bann war gebrochen. Hude versuchte es weiter mit spielerischen Lösungen, schaffte es aber nicht, die Abwehrreihe des VfL vor schwierige Aufgaben zu stellen.

Die Gäste kamen nun mit mehr Druck über die Flügel. In der 71. Minute mit Erfolg. Am Strafraum erhielt Feldhus den Ball, ließ einen Verteidiger aussteigen und blieb vor Schnake eiskalt. Nach drei Spielen seit seiner Rückkehr zu den Krandel-Kickern stehen auf dem Konto von Feldhus nun bereits drei Tore. „Einfach nur stark“, kommentiere Bragula die Leistung des 1,95-Meter-Torjägers. Die Wildeshauser spielten sich weitere Torchancen, ließen sie aber ungenutzt.

Paradedisziplin zum Abschluss

Den Schlusspunkt setzten die Wildeshauser wieder mit ihrer Paradedisziplin – dem ruhenden Ball. FCH-Keeper Schnake verschätzte sich bei einer Ecke, Wildeshausens Lukas Schneider hatte leichtes Spiel und köpfte den Ball über die Linie (81.) – das Derby war entschieden. In der Schlussphase versuchten die Huder zwar noch, den Ehrentreffer zu erzielen, scheiterten jedoch an der Abwehr oder an Pundsack.

„Nach dem ersten Tor ist das Spiel gekippt. Wildeshausen ist stark bei Standardsituationen und gehört da in der Liga zu den Besten. Wir haben uns gut verkauft und heute wohl gegen den Meister verloren“, sagte Möhlenbrock nach der Begegnung. Wildeshausens Trainer Bragula: „Wir haben keine gute erste Halbzeit gezeigt. Die zweite Halbzeit war dafür Sahne. Wir haben einen super Ball gespielt und die Standards waren gut.“ Einzig die Chancenverwertung bemängelte er: „Mit 3:0 ist Hude noch gut bedient.“