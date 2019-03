Delmenhorst. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Baris Delmenhorst wärmen die frierenden Zuschauer gegen den ESV Wilhelmshaven mit dem nächsten Tor-Spekaktel.

Auch das schönste Spektakel kommt manchmal nicht gegen höhere Mächte an. Auf der Sportanlage des SV Baris fallen zwar mehr Tore als auf fast allen anderen niedersächsischen Fußball-Bezirksliga-Plätzen – die zweitmeisten hinter dem FC Hambergen aus dem Kreis Osterholz, wenn man es genau wissen will –, dennoch zog das Spiel gegen den ESV Wilhelmshaven am Sonntag eine Minuskulisse an. Die zwei Dutzend unter Regenschirmen und dem Vereinsheimdach verborgenen Zuschauer sahen bei drei Grad und Dauerregen immerhin die Tore 51 bis 56 an der Lerchenstraße in dieser Saison und einen 5:1 (1:1)-Heimsieg, der Baris auf Rang fünf springen lässt.

Trainer Önder Caki trollte sich mit seinem Team auch schnell in Kabine und stellte vorher noch fest, "dass wir schon viel früher alles klar hätten machen müssen. Wilhelmshaven hat es lange offen gehalten." Der Abstiegskandidat war vor allem in der ersten Hälfte gut eingestellt auf den Delmenhorster Offensivfußball und beantwortete die Baris-Führung von Sinan Özutemiz (20.) eine Viertelstunde später durch Mohammed Hammoud.





Mal wieder musste es nach dem Wechsel Denn









is Kuhn richten. Der Power-Stürmer traf in der 50. und 70. Minute nach starken Zuspielen. Torjäger-Kollege Devin Isik nlegte in der 78. Minute das 4:1 nach, Mikael Blümel mit einem herrlichen Heber dann den Endstand (88.). Kuhn war da bereits ausgewechselt und wärmte sich mit einer Bratwurst vor der Kabine auf – er ist seit Sonntag Teil des besten Sturms der Liga. In dieser Kategorie hat Baris Spitzenreiter VfL Wildeshausen eingeholt.