Delmenhorst. Wegen des starken Regens ist das Fußball-Oberligaspiel zwischen dem MTV Wolfenbüttel und dem SV Atlas Delmenhorst abgesagt worden.

Olaf Blancke ist zwar hauptsächlich Fußball-Trainer und höchstens im Nebenberuf Wetterfee; er hatte die schlechte Nachricht aber irgendwie schon vorausgesehen. "Die größte Gefahr wird das Wetter. Es wird regnen, ich hoffe, dass nicht wieder ein Spiel ausfällt", warnte der Coach des SV Atlas vor der Auswärtspartie am Sonntag beim MTV Wolfenbüttel – und tatsächlich wurde das Spiel am späten Samstagabend abgesagt. Zu weich ist der Rasen auf der MTV-Anlage. Der Club richtete über Facebook umgehend ein "Sorry nach Delmenhorst", wohl auch weil der reisefreudige Delmenhorster Anhang für gute Einnahmen gesorgt hätte, die bei einem befürchteten Nachholtermin an einem Wochentag wohl deutlich geringen ausfallen.

Wann das Spiel nun ausgetragen wird, steht noch nicht fest. "Der Nachholtermin wird nachgeliefert", erklärte Atlas über die sozialen Netzwerke. Die Verantwortlich sind ohnehin schon auf der Suche nach einem neuen Datum für das vor einer Woche ausgefallene Heimspiel gegen den VfL Oythe. Das Team, das Blancke erst im Winter übernommen hat, tut sich schwer, in einen Rhythmus zu kommen. Als einziger Oberligist hat Atlas in diesem Kalenderjahr erst ein Pflichtspiel nabsolviert – das 1:2 bei Eintracht Northeim. "Solche Zwangspausen nach nur einem Spiel sind ärgerlich", findet der Trainer.

Immerhin haben seine angeschlagenen Spieler etwas mehr Zeit zur Genesung. Zuletzt waren Tom Schmidt und Leon Lingerski ins Training zurückgekehrt. Kevin Radke spielt am Freitag beim 3:1 der zweiten Mannschaft beim TV Dötlingen in der Kreisliga.