Delmenhorst. Der Handball-Club HSG Delmenhorst geht im Streit um die marode Stadionhalle auf Konfrontationskurs mit Verwaltung und Politik.

Dass die Stadionhalle in Delmenhorst-Düsternort eines schönes Tages noch einen Architekturpreis gewinnen wird, ist (bei allem Respekt vor dem Alter) wohl doch eher unwahrscheinlich – es sei denn, graue, mit Graffiti verzierte Betonwürfel kommen irgendwann in Mode. Man kann dem Gebäude inzwischen von innen und von außen jedes einzelne seiner 49 Lebensjahre ansehen – und nun steht es auch noch im Zentrum eines zünftigen Zoffs zwischen Vereinen und Politik über die städtischen Sportstätten, der am Donnerstag im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur seinen Höhepunkt erreichte.

In der Bürgerfragestunde echauffierte sich Jürgen Janßen vom Handball-Club HSG Delmenhorst einmal mehr darüber, dass der Stadionhalle als Hauptspielort seines Vereins seit Jahren die überfälligen Sanierungen verweigert werden. Besagte Mängel sind der Stadt gut bekannt: In den Kabinen schimmelt es, die Rohre sind defekt, die Heizung seit 26 Jahren nicht mehr repariert – das Dach ist sogar so marode, dass es nicht mehr saniert werden kann. "Das Thema", sagte Janßen, "ist bestimmt 15 Jahre alt."



Ärger um Treffen der SPD mit Fußballern

Janßens Ausführungen hatten jedoch einen höchst aktuellen Bezug. Ebenfalls seit Jahren fordern die Fußballer der Stadt einen Kunstrasen, für den sich im Rat aber nie eine Mehrheit fand – jedenfalls bis jetzt. Wie Janßen erfahren hatte, hätten sich die Fußball-Vereine der SPD-Fraktion getroffen mit dem langfristigen Ziel, Mittel für den Kunstrasen schon in den Haushalt 2020 zu bekommen. Bürgermeisterin Antje Beilemann erklärte, nichts von einer Absprache zu wissen und war merklich verstimmt, als sie eine Mail vorgelegt bekam, die das aber belegte. Abteilungsleiter Marco Castiglione vom TV Jahn sprach darin nach dem Treffen von "einem positiven Fazit", ein Treffen mit der CDU sei ebenfalls geplant.

"Rausgeschmissenes Geld"

Janßens Befürchtung: Das dringend für die Halle, in der auch Schulsport stattfindet, benötigte Geld fließt in den Kunstrasen. "Es scheint so, dass der Fußballverband den Haushalt der Stadt bestimmt", sagte Janßen in einer Presseerklärung. Es besänftigte ihn kaum, dass Markus Pragal als 1. Stadtrat am Donnerstag ankündigte, dass immerhin der Boden der Halle saniert wird – als Interimsmaßnahme, bis die eigentliche Sanierung geplant wird. "Es macht keinen Sinn, mit der Fußbodensanierung der Stadionhalle zu beginnen, wenn die Bausubstanz der Halle die Lebensdauer des Bodens nicht übersteht. Das ist herausgeschmissenes Geld", wettert Janßen.

Stadt beantragt keine Gelder – aus Personalnot

Pikanterweise sagte Fachbereichsleiter Andreas Tensfeldt in der Sitzung am Donnerstag, dass von den 100 Millionen Euro, die das Land den Städten und Gemeinden zwischen 2019 und 2022 für die Sportstättenförderung zur Verfügung stellt, wohl nichts in Delmenhorst ankommen wird. Aus Personalmangel sehe man sich nicht in der Lage, die nötigen Anträge zu stellen. Die Vereine sind jedoch auf die Stadt angewiesen, die den überwiegenden Teil der Anlagen besitzt. „Bei solch einem Verhalten müssen wir uns fragen: Will die Stadt überhaupt die Vielfalt der Sportarten?“, sagt Janßen. Er drohte erneut damit, mit den Handballern der HSG Delmenhorst, die einen Männer-Oberligisten und 18 weitere Mannschaften stellt, ins Umland abzuwandern: „Wir müssen davon ausgehen, dass wir uns mittelfristig außerhalb Delmenhorsts eine Spielstätte suchen müssen.“

Und nicht nur die Handballer sind irritiert. Janßen zufolge soll der potenzielle Kunstrasen auf dem Schlackeplatz im Stadion entstehen, wo bisher die Hammerwurfwettkämpfe der Leichtathleten des Kreises Delme-Hunte stattfinden. Der Kreis wurde laut Wettkampfwart Richard Schmid ebenso wenig informiert wie der Stadtsportbund – der eigentlich die Planung eines Kunstrasens koordinieren sollte. Schmid kündigte schon einmal an: „Dass wir Hammerwurf aus dem Programm nehmen, kommt nicht infrage.“