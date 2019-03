Delmenhorst. In der Handball-Landesliga Bremen spielen die Frauen der HSG Delmenhorst so gut wie seit Jahren nicht mehr. Trainer Ingo Renken erklärt, was die Mannschaft aktuell so stark macht.

Sollten die Macher von Nachschlagewerken auf der Suche nach einer passenden Bebilderung für den Begriff „Höhenflug“ sein, könnte das Mannschaftsfoto der Handballerinnen der HSG Delmenhorst als geeignetes Symbolfoto dienen. Nach 16 Spielen in der Landesliga Bremen ist die HSG Verfolgerin Nummer eins der derzeitigen Überfliegerinnen des VfL Horneburg. Mit einem Sieg im Spitzentreffen am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr in der Stadionhalle an der Düsternorter Straße 55, könnten die Delmenhorsterinnen den ersten Rang einnehmen. „Die Horneburgerinnen sind klarer Favorit. Aber unser Ziel ist es, zu gewinnen“, stellt HSG-Coach Ingo Renken vor der Begegnung klar.

HSG mit starker Serie

Seine Mannschaft muss sich nicht verstecken. Seit 14 Spielen ist sie unbesiegt. Mit 13 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage (28:4 Punkte) spielt sie die beste Saison seit langer Zeit. Die HSG stellt mit 373 Gegentoren die viertbeste Defensive und warf mit bislang 446 Treffern nur vier Tore weniger als der VfL Horneburg, der die produktivste Offensive der Liga stellt. „Wir spielen echt eine Spitzen-Saison“, bilanziert Renken sechs Spiele vor dem Saisonende. Der VfL hat nur einen Punkt mehr auf dem Konto als die HSG. Im Hinspiel vor rund fünf Wochen gab es keinen Sieger, 20:20 hieß es nach 60 Minuten. „Für den Punktgewinn war die sehr gute Deckungsarbeit ausschlaggebend“, erinnert sich der Trainer und spricht damit einen der Gründe für den HSG-Höhenflug an.

Nach Fast-Absturz gefangen

Denn die Defensive war nicht immer so stabil wie in dieser Saison. In den fünf zurückliegenden Spielzeiten kassierten die Delmenhorsterinnen im Schnitt 528 Tore. Hinter der Mannschaft liegen turbulente Zeiten. Der „Flugschreiber“ der HSG-Frauen verzeichnete vor drei Jahren fast einen Absturz. Nur mit dem Wechsel in die Landesliga des Bremer Handballverbandes zur Saison 2016/2017 sind die HSG-Frauen nämlich dem Abstieg aus der Landesliga Weser-Ems entgangen. Während der ersten beiden Spielzeiten im Bremer Luftraum haben die Damen eher die mittlere Flughöhe erreicht und auf den Plätzen sechs (Saison 2016/17) und sieben (2017/18) zur Landung angesetzt.

Die dritte Saison in der Bremer Landesliga läuft gut, findet Renken. Er ist 2016 mit dem Wechsel in den Bremer Verband zu der HSG gestoßen. Gemeinsam mit Stefan Neitzel bildete er zwei Jahre lang ein Trainer-Duo. Seit Sommer 2018 ist Renken, der seit 1995 als Trainer aktiv ist, der alleinige Chef. In Buxtehude und Bremen hat er gecoacht – unter anderem auch beim SV Werder Bremen.

Neuzugänge schlagen ein

Er kennt sich im Handball aus und weiß, dass solche Höhenflüge, wie seine Truppe sie gerade erlebt, auch mit Glück zu tun haben: „Die Bremer Landesliga ist ausgeglichen. Wir hätten genau so gut einige Spiele verlieren können und würden jetzt nicht so weit oben stehen. Das nötige Glück gehört eben dazu.“

Dass die HSG nach Jahren im Tabellenmittelfeld nun um den Aufstieg in die Oberliga mitspielt, ist nicht nur der soliden Defensive zu verdanken, an der nach 2016 intensiv gearbeitet wurde. Nach und nach wurde an der Durchschlagskraft vor dem Tor gefeilt. „Wir werfen jetzt im Schnitt 28 Tore. Vorher waren es 23 Tore im Schnitt“, verdeutlicht der Trainer die Effizienz vor dem Tor. Daran seien Neuzugänge wie Kerstin Cordes, Christin Sticklies und Nicole Howe nicht ganz unbeteiligt. Sticklies, die aus der Reserve gekommen ist, gehört mit 66 Treffern zu den besten Schützinnen im Kader. Im Liga-Ranking nimmt sie „nur“ Platz 13 ein. Doch da kommt die Breite des Kaders ins Spiel. Unter den besten 100 Werferinnen der Liga ist die HSG mit elf Schützinnen vertreten, die jeweils mehr als 20 Tore geworfen haben.

Höhenflug soll weiter andauern

Ein gutes Vorzeichen mit Blick auf die kommende Spielzeit: Der Kader wird laut Renken zusammenbleiben, unabhängig von der Liga. Neuzugänge seien aufgrund der höherklassigen Konkurrenz in der Region allerdings nur schwer für die Landesliga zu begeistern, weiß der Trainer. Aktuell ist er auf der Suche nach Verstärkung für den Rückraum, der breiter aufgestellt werden soll.

Sollte der Höhenflug in der Oberliga enden, würde sowieso ein größerer Kader nötig werden, meint Renken. Dort müsste sich seine Crew allerdings auch auf Turbulenzen einstellen. Sollte es mit dem Aufstieg nichts werden, wäre das für den HSG-Coach keine Bruchlandung. „In der Landesliga wollen wir oben mitspielen“, gibt er die Richtung vor. Der Höhenflug soll in der Klasse sozusagen die neue Reiseflughöhe werden.