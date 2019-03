Oldenburg. Die 47-jährige Oldenburgerin Heike Horstmann ist zum zweiten Mal Co-Trainerin des deutschen Frauen-Nationalteams. Das bestreitet in ihrer Heimatstadt ein Länderspiel gegen die Niederlande. Das Fernziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020.

In einer Vitrine zu Hause bei Heike Horstmann steht eine Tasse, auf der das Symbol der Olympischen Spiele 2008 zu sehen ist. Die 47-jährige Oldenburgerin war damals in Peking die Co-Trainerin der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, für die das Turnier nach einem Sieg aus fünf Partien bereits nach der Vorrunde beendet war. Trotzdem gehört die Olympia-Teilnahme für Horstmann zu den Höhepunkten ihrer erfolgreichen Laufbahn. "Das Erlebnis Peking war überwältigend, grandios und fast unbeschreiblich", bestätigt sie:

"Olympische Spiele sind einfach das Größte, für jeden Sportler."

Für die Spiele in London (2012) und Rio de Janeiro (2016) haben die Frauen-Teams des Deutschen-Handball-Bundes die Qualifikation nicht geschafft. Das zu ändern, ist ein Traum, aber auch der Auftrag von Horstmann, die seit Januar 2018 zum zweiten Mal Co-Trainerin der Nationalmannschaft ist. Gemeinsam mit Nationalcoach Henk Groener und Torwarttrainerin Debbie Klejn möchte sie das Team zu den Spielen 2020 in Tokio führen.







Länderspiel in der großen EWE-Arena

Auf dem Weg dorthin ist die Weltmeisterschaft 2019 (29. November bis 15. Dezember) in der japanischen Provinz Kumamoto das nächste große Turnier. In den europäischen Playoffs kämpft das DHB-Team Ende Mai und Anfang Juni in zwei Partie mit Kroatien um einen Platz im WM-Turnier. In der Vorbereitung darauf stehen zwei Länderspiele gegen den EM-Bronzemedaillengewinner von 2018, die Niederlande, auf dem Programm. Das zweite wird am Samstag, 23. März, in der großen EWE-Arena in Oldenburg ausgetragen. Es wird live vom TV-Sender Sport1 übertragen. Einen Tag zuvor treffen die Teams bereits in Groningen aufeinander.

"Die Olympischen Spiele sind die Vorgabe", sagt Horstmann, bis dahin läuft ihr Vertrag. Ende des Jahres 2017, erzählt sie dann, habe sie die Tasse aus Peking nach längerer Zeit mal wieder in die Hand genommen, nach einem Besuch von Groener in Oldenburg. Der Niederländer hatte im Dezember die Nachfolge von Michael Biegler angetreten, der damals auf eigenen Wunsch mit Ende der Laufzeit seines Vertrags zum Männer-Bundesligisten SG DHfK Leipzig gewechselt war. "Wir haben uns gar nicht lange unterhalten und dabei nicht viel über Handball gesprochen", erzählt Horstmann, wenn sie an Groeners Besucht zurückdenkt. Der neue Bundestrainer sprach damals deutlich länger mit Günter Klein, Mitglied des Trainerstabs des Deutschen Handball-Bundes, hoch geschätzter Ausbilder von Trainern und Ehemann von Heike Horstmann. Groener hat, wie Horstmann, seine A-Lizenz bei Klein erworben. Er wollte sich über den Frauen-Handball in Deutschland informieren.



Heike Schmidt wird von Angebot überrascht

Am Tag nach Groeners Besuch habe sie sich ihre chinesische Tasse angeschaut, erzählt Horstmann weiter. "Ich habe zu Günter gesagt: Olympische Spiele – ich würde fast keinen Aufwand scheuen, um daran noch einmal teilnehmen zu können. Das wäre ein Traum." Von der Antwort war sie "komplett überrascht": Der Bundestrainer habe gerade angerufen und um ihren Rückruf gebeten. Groener bot Horstmann an, als Co-Trainerin zu arbeiten. "Ich habe eine Woche lang überlegt", sagt die 47-Jährige. "Der Zeitpunkt passte." Ihr – heute elfjähriger – Sohn würde es gut verkraften, wenn sich seine Mutter wieder intensiver um Handball kümmert. Der Rest der Familie war ebenfalls einverstanden. Und auch ihr Arbeitgeber, der Energieversorger EWE, bei dem sie in Teilzeit als Architektin tätig ist, gab sein okay. "Dem gilt mein größter Dank", sagt Horstmann, "ohne seine Unterstützung wäre das nicht möglich."

Horstmann ist also seit Januar 2018 auf der ganz großen Bühne des Handballsports zurück, die sie 2008 verlassen hatte, als ihr Sohn geboren wurde. Das Handballspielen begann sie in Plettenberg in Nordrhein-Westfalen. Bereits als Jugendliche zog sie unter ihrem Mädchennamen Heike Schmidt nach Oldenburg. Geführt von ihrem Entdecker und Förderer Robert Schumann, langjähriger, 2002 verstorbener VfL-Trainer, entwickelte sie sich zu einer herausragenden Rückraumspielerin. Von der Mitteposition lenkte sie dann die Angriffe der Bundesligisten VfL Oldenburg (1989-93, 1995-98, 1999-2005), Walle Bremen (1993-95) und Buxtehuder SV (1998/99), glänzte mit viel Übersicht und einem großen Wurfrepertoire. 1994 gewann sie das Double aus deutscher Meisterschaft und Pokalsieg und den Europapokal der Pokalsieger, 1995 noch einmal das Double. Sie lief 168-mal im DHB-Trikot auf.







Kurz nach ihrem letzten Länderspiel im Jahr 2005 holte sie der damalige Bundestrainer Armin Emrich zum DHB zurück: als Co-Trainerin. Bereits bei der WM im selben Jahr in Russland saß sie neben ihm auf der Bank. "Das war zunächst komisch", erinnert sie sich grinsend:

"Es hat schon ein wenig gedauert, bis ich gemerkt habe, dass Armin mich nicht mehr einwechseln kann."









Den Kontakt zum Handball verlor sie auch nach dem Abschied vom DHB nicht. Sie organisierte das internationale Wunderhorn-Turnier des VfL Oldenburg, war in der Trainerausbildung des Handball-Verbands Niedersachsen aktiv und übernahm jeweils kurzzeitig den Trainerposten der A-Mädchen und des zweiten Teams im VfL Oldenburg. "Daran hatte ich schon große Freunde", sagt sie. "Doch ich habe schnell gemerkt, dass es nicht in meine Lebenssituation passte, für eine Vereinsmannschaft verantwortlich zu sein." Der Aufwand sei einfach zu groß gewesen.

Handballerin entdeckt das Golfspielen für sich

Handball ist und bleibt Horstmanns Herzenssport, doch es gibt inzwischen etwas, das sie ähnlich fasziniert: Golf. "Erst habe ich gedacht: Okay, ihre probiere das jetzt einmal aus und das war's dann", erzählt sie. Doch die ersten Schläge gelangen ganz gut, die nächsten noch besser. 2016 erlangte sie die Platzreife, inzwischen liegt ihr Handicap bei 8,2. Damit ist sie in der zweithöchsten Leistungsklasse angekommen. "Ich habe zum Glück die Gabe, dass ich Sportarten mit Ball kann", erklärt Horstmann. "Das Erlernen fiel mir dadurch leichter, außerdem bin ich schon bewegungsaffin." Und: "Es war schon immer mein Wille, meine Sportart zu perfektionieren. Deshalb habe ich dann immer mehr und immer mehr gespielt." Sehr oft nur zum Üben, fast so wie sie früher, als sie Sprungwürfe tausendfach trainierte.

Feuereifer, Trainingsfleiß und Zielstrebigkeit zeichneten – außer eines riesengroßen Talents – die Handballerin Heike Schmidt nämlich aus, etwas davon soll und möchte sie heute den Nationalspielerinnen vermitteln. „Heike ist erfahren als Spielerin und auf der Bank. Sie passt als Co-Trainerin sehr gut zu unserem Team und kennt den deutschen Frauen-Handball", erklärte Groener, als der DHB bekannt gab, dass sie zum Stab des Nationalteams gehören wird.

Heike Schmidt hat Spaß an ihrer Arbeit

Horstmann hat den Schritt nicht bereut. "Es ist eine reizvolle Aufgabe, mit der jungen Mannschaft zu arbeiten", sagt sie. Der ganz große Unterschied zu ihrer ersten "Amtszeit" sei, dass "mich die Spielerinnen teilweise nicht einmal mehr kennen", berichtet sie lachend. "Das macht es aber wesentlich einfacher, denn du kannst mehr Trainerin sein." Sie hat Spaß daran. Das gilt auch für das gemeinsame Wirken im Trainer-Trio, in dem die Aufgabenverteilung nur an einer Stelle festgeschrieben ist: "Debbie kümmert sich natürlich um die Torfrauen." Henk Groener sei ein Cheftrainer, der von den Spielerinnen und dem Team hinter dem Team erwarte, dass sich jede und jeder aktiv einbringt. In den Trainingseinheiten würde sie häufiger mit dem Angriff arbeiten, während sich Groener mehr um die Abwehr kümmert, erzählt Horstmann.





Groener, Horstmann und Klejn betreuen einen Kader, der anders aussieht, als sie es zu Beginn ihrer Amtszeit erwartet hatten. Nach der WM 2017 in Deutschland (Achtelfinal-Aus) war der Umbruch doch größer "als gedacht", erzählt Horstmann. Neun Spielerinnnen aus dem Kader beendeten ihre Karrieren direkt danach, eine zehnte nach der erfolgreichen Qualifikation für die EM 2018 in Kroatien. Dort zog das DHB-Team in die Hauptrunde ein, schied nach dieser mit 4:6 Punkten aus und kam daher in der Endabrechnung auf Rang zehn. "Die Mannschaft hat das gezeigt, was wir erwartet haben", fand Horstmann: "Der Platz spiegelt zwar nicht die gute Entwicklung des Teams wider, dennoch war ich mit dem Verlauf der EM zufrieden." Der Sieg zum Auftakt gegen Titelverteidiger Norwegen habe, zum Beispiel, gezeigt, "was mit ihm möglich sein kann." Andererseits seien ihm natürlich auch Grenzen aufgezeigt worden.

Bei der WM 2019 werden wichtige Weichen gestellt





Es sei das Ziel der zurückliegenden Lehrgänge und der Maßnahme an den Tagen um die Testspiele gegen die Niederlande, Schwächen auszumerzen und Stärken auszubauen. Es gelte, findet Horstmann, den nächsten Schritt nach vorn zu machen, der die WM-Qualifikation möglich macht. Die Partien gegen die Niederlande "sind eine echte Standortbestimmung" vor den Playoff-Spielen. Aber auch für die Zeit darüber hinaus, denn Horstmann blickt noch weiter nach vorn. "Mein Wunsch wäre, dass wir bei der WM in Japan eine erneute Leistungssteigerung sehen können und unter die ersten Sieben kommen, schließlich wollen wir die Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele erreichen." Diese werden erst 2020 ausgetragen, teilnehmen können die sechs besten Teams der WM, die noch noch kein Olympia-Startrecht besitzen, sowie je zwei Teams aus Europa und Asien und je eines aus Afrika und Amerika.

In diesen Turnieren könnte der Traum von Heike Horstmann, zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teilzunehmen, wahr werden. Platz für eine Tasse aus Tokio hat sie in ihrer Vitrine.