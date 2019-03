Delmenhorst/Landkreis. Ob in der Halle oder auf dem Feld: Die Ü40-Teams haben bei den Niedersachsenmeisterschaften eine verheerende Bilanz. Warum das jedoch kein Grund ist, sich zu schämen.

Eine Ausrede fällt für die Oldies der SG Döhlen/Großenkneten am Wochenende schon einmal aus: Sollten sie bei der Ü40-Landesmeisterschaft versagen, werden sie sicher nicht an der Anreise gescheitert sein – die Sporthalle in Goldenstedt liegt als Austragungsort ja keine 30 Kilometer entfernt. An der fehlenden Prominenz im Kader kann es eigentlich auch nicht liegen, immerhin mischt der ehemalige Nationaltorwart Jörg Butt auch wieder mit.

Die Vorzeichen sind also durchaus ermutigend, wenn Döhlen/Großenkneten am Samstag beim 15. Treffen der niedersächsischen Spitzenteams und Hallen-Kreismeister aus 2018 antritt – wenn auch wohl nicht ermutigend genug, wie man befürchten muss. Denn der Meister des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst gehört statistisch gesehen zu jedermanns Lieblingsgegnern bei der Landesmeisterschaft: In fast anderthalb Jahrzehnten hat erst eine Mannschaft überhaupt mal die K.o-Runde erreicht, Großenkneten schaffte das 2012 – ohne mit den vorderen Plätzen irgendetwas zu tun zu haben. Immerhin darf in der Halle immer ein Verein aus dem Fußball-Kreis beim Finalturnier mitspielen, auf dem Feld kann man davon wahrlich nur träumen: Noch nie in 15 Jahren hat eine Ü40-Mannschaft die drei Qualifikationsspiele für die Endrunde überstanden.

Spaß statt Leistungsdruck

Oldenburg-Land/Delmenhorst hat bei den Erfolgen im Oldie-Fußball also einiges nachzuholen, was zunächst schwer zu verstehen ist. Immerhin 26 Ü40-Mannschaften sind in den Kreisklassen organisiert, zwölf davon aus Delmenhorst – eine durchaus stolze Zahl. Dass es dennoch nicht für landesweite Lorbeeren reicht, ist jedoch durchaus erklärbar – und kein Grund, sich zu schämen: Zwischen Benthullen und Delmenhorst geht im Oldie-Fußball eben hauptsächlich um den Spaß. „Zumindest bei uns ist das eher eine familiäre Sache. Wir freuen uns über jeden, der jenseits der 40 dabei bleibt“, sagt Abteilungsleiter Marco Castiglione vom TV Jahn, der Döhlen/Großenkneten im Januar die Kreismeisterschaft abgeluchst hat und 2020 bei der Landesmeisterschaft antreten darf – oder muss, wie man es nimmt.

Auch Döhlen/Großenkneten ist ein gutes Beispiel für den Spaßfaktor. Mit dem ehemaligen Deutschen Meister und Bayern-Keeper Jörg und Bruder Henning Butt stehen zwei ehemalige Profitorhüter in der Mannschaft – doch keiner von ihnen wird bei der Landesmeisterschaft zwischen den Pfosten stehen. Beide spielen mittlerweile lieber auf dem Feld, Jörg Butt ist mit 26 (Elfmeter-)Toren immerhin auch der treffsicherste Schlussmann aller Zeiten in der Bundesliga-Geschichte. „Es sollen doch alle ihre Freude am Fußball haben. Wir haben uns deshalb einen Torwart ausgeliehen“, erzählt Spieler Klaus Delbanco. Zudem ist das Team inzwischen in die Jahre gekommen, die meisten Spieler gehören eigentlich schon zur Ü50.

VfL Wolfsburg winkt als Gegner

Bei der Niedersachsenmeisterschaft geht es gegen die SG Burberg, die SG Fallersleben/Sülfeld, die SG Wilhelmshaven-Middelsfähr und den VfL Löningen. Sollte Döhlen/Großenkneten Historisches gelingen und das Achtelfinale erreichen, müsste man ins zwölf Kilometer entfernte Barnstorf fahren, wo die K.o.-Spiele stattfinden. Dann winkt ein Duell mit Titelverteidiger VfL Wolfsburg, eines des Topteams, für die Dabeisein längst nicht alles ist. Rekordsieger ist Hannover 96, außerdem ist Blau-Weiß Bümmerstede immer gefährlich – die Oldenburger gewannen 2015 und 2017 mit zahlreichen Gastspielern, darunter dem Delmenhorster Ex-Profi Hakan Cengiz. „Bei den Spitzenmannschaften werden manchmal Einzelkönner eingekauft“, sagt Castiglione.

Sein Verein war auf dem Feld bei der Niedersachsenmeisterschaft dabei und scheiterte in Runde eins mit 2:4 am Heidmühler FC. „Wir haben keine schlechte Mannschaft. In der Liga spielen aber auch 38-Jährige mit, was auf Landesebene nicht erlaubt ist – das ist uns aber erst am Spieltag klar geworden“, erzählt er. In Runde zwei verabschiedeten sich der Delmenhorster TB und der frühere Serien-Kreismeister TuS Heidkrug. Letzter Drittrundenteilnehmer aus dem Kreis war der VfL Stenum 2012.

Und dieser Verein wiederum sollte den Ü40-Fußballern Hoffnung für die Zukunft machen. Denn die Stenumer vertreten den Kreis bei der Ü50-Landesmeisterschaft auf dem Feld – und mussten sich dafür nicht einmal qualifizieren. Sie sind wegen der starken Leistungen aus den Vorjahren gesetzt.