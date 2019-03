Delmenhorst. Das Delmenhorster Gymnasium an der Willmsstraße ist im Mannschaftssport regelmäßig erfolgreich.

Wenn gerade der Unterricht läuft, gehören Schulhöfe zu den verlassensten Orten auf diesem Planeten, was auch Mirhan Kahraman natürlich schon bemerkt hat – er ist ja selbst schon eine Weile Schüler. Der schachspielende Sechstklässler gönnte sich in der heißen Phase des Weser-Ems-Finals einen Moment der Ruhe und verzog sich auf den Innenplatz des Gymnasiums an der Willmsstraße – mit einem Basketball unter dem Arm. Er habe gerade spielfrei, erzählte er und vertrieb sich die Wartezeit damit, einsam ein paar Körbe zu werfen. Dass er sich dabei fast genauso geschickt anstellte wie am Schachbrett, sei nur nebenbei erwähnt.

200 Spieler beim Weser-Ems-Finale

Mirhan Kahraman gehört zum endlos scheinenden Strom an Schach-Talenten, die seine Schule seit Jahren hervorbringt. Das Willms-Gymnasium ist im Spiel der Könige eine wahre Pokalfabrik; kaum ein großes Turnier, bei der die Delmenhorster keine Trophäe abräumen, zweimal standen sie schon bei Deutschen Meisterschaften auf dem Podest. Nun war die Schule zum ersten Mal selbst Ausrichter einer großen Meisterschaft: Zum Weser-Ems-Finale kamen 46 Teams mit rund 200 Spielern – das Getümmel auf den Gängen zu koordinieren, war im laufenden Schulbetrieb mit 1 140 Schülern an sich schon eine logistische Glanzleistung. „Zum Glück hatten wir zehn Schüler, die helfen“, sagt Lehrer und Betreuer Martin Kumpmann. Bei der Begrüßungsrede nannte Schulleiter Stefan Nolting die Ausrichtung eine große Ehre, Stadtrat Markus Pragal überbrachte die besten Grüße und warb für einen Stadtbummel.

Junges Teams zum Landesfinale

Allzu weit von ihren Schachbrettern wagten sich die meisten aber nicht weg, vor allem in der Aula gab es immer eine Partie zu begutachten.





Ein Teil des Turniers musste in einem Klausurenraum im obersten Stockwerk stattfinden. Erwartungsgemäß waren die beiden Willms-Mannschaften bei der Titelvergabe mittendrin, für ganz oben reichte es für die Bezirksmeister aber nicht. Das Team der Wettkampfklasse 4 mit Fünft- und Sechstklässlern wurde in der Besetzung Joshua Sinnhöfer, Moritz Fink, Mirhan Kahraman, Nikita Hubert und Uke Vladaj hinter dem Gymnasium Oesede Zweiter und qualifizierte sich mit fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage für das Landesfinale – als einzige Schule aus dem Unterbezirk Oldenburg neben der Realschule Harpstedt. In der Wettkampfklasse 2 der Neunt- und Zehntklässler reichte Rang zwei hinter dem Gymnasium Nordhorn nicht für das Landesfinale.

Diverse Jugend-Bundesligaspieler

Allerdings zeigen diese Teams schon das Niveau der Veranstaltung. Nordhorns Spitzenakteurin Inken Meijerink spielt in der 2. Frauen-Bundesliga, bei den Delmenhorstern der komplette Kader mit Lilian Sinnhöfer, Maximilian Rabe, Hamza Özoguz, Anton Fink und Eske Albert in der Jugend-Bundesliga für den Delmenhorster SK, mit dem das Willms kooperiert. „Der Schachklub ist sehr engagiert. So wächst immer schon die nächste Generation nach“, sagt Kumpmann. Der DSK half angeführt von Ulrike Schlüter auch beim Weser-Ems-Finale bei der Organisation – und stellte die 102 nötigen Schachbretter.

Anzeige Anzeige

Die Schachmannschaften sind die größten, aber nicht die einzigen sportlichen Werbeträger der Schule. Der Erfolg hat System: Zwei Badmintonteams wurden in diesem Jahr Vizebezirksmeister, die Schwimmer waren sogar schon mal beim Bundesfinale. „Die Jugendlichen sind in den Schulmannschaften extrem motiviert“, erzählt Kumpmann. Man versuche aber nicht zwingend, möglichst viele Sportarten zu bedienen: „Wir schauen, wo wir Chancen haben.“ Möglicherweise sollte man über die Etablierung einer Basketball-Mannschaft nachdenken – Mirhan Kahraman stünde schon einmal gern zur Verfügung.