Bremen. Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst zeigt beim Habenhauser FV einen glänzenden Auftritt.

Das breiteste Lächeln seiner kurzen Amtszeit hat Olaf Blancke am Dienstagabend präsentiert. Der Trainer des SV Atlas war nach dem 5:0 (2:0) im kurzfristig vereinbarten Testspiel beim Bremen-Liga-Zwölften Habenhauser FV hochzufrieden. „Das war wichtig für den Kopf. Ich bin immer zuversichtlicher, dass wir die Kurve kriegen“, sagte Blancke, der Ende Februar sein bisher einziges Pflichtspiel mit 1:2 bei Oberliga-Spitzenreiter Eintracht Northeim verloren hatte. Am Habenhauser Deich zeigten die Delmenhorster vor 30 Schaulustigen einen eindrucksvollen Auftritt, Keisuke Morikami, Marco Prießner und Zinar Sevimli trafen; Winter-Neuzugang Aladji Barrie (links im Bild, mit Emiljano Mjeshtri) war doppelt erfolgreich.





Für den Niederländer waren es die ersten beiden Tore für Atlas, beide erzielte er nach unwiderstehlichen Sololäufen gegen die komplette Habenhauser Abwehr. „Da hat er mal gezeigt, was in ihm steckt“, freute sich Blancke. Am Sonntag gilt es für ihn und sein Team wieder, dann tritt Atlas ab 15 Uhr beim MTV Wolfenbüttel an.