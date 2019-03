Ganderkesee. Die einstige Vorzeige-Reserve TSV Ganderkesee II steckt bis zur Nase im Abstiegssumpf der 1. Fußball-Kreisklasse. Der Klassenerhalt ist das Ziel. Damit würde die Zweitvertretung einen Vereinsrekord aufrechterhalten.

Seit nunmehr 37 Jahren haben die ersten beiden Herren-Fußball-Mannschaften des TSV Ganderkesee niemals niedriger als in der 1. Kreisklasse gespielt. Ob die Zweitvertretung des TSV diesen Meilenstein auch in das 38. Jahr retten kann, ist nach 16 Spielen (ein Sieg, drei Unentschieden, zwölf Niederlagen) ungewiss. Mit sechs Punkten sind die Ganderkeseer punktgleich mit dem Vorletzten, Borussia Delmenhorst, der den ersten Abstiegsrang einnimmt. Das Liga-Schlusslicht FC Hude III hat nur einen Zähler Rückstand auf den TSV. Im Tabellenkeller zeichnet sich ein Dreikampf um den Klassenerhalt ab.

Von der Vorzeige-Reserve zum Sorgenkind

Die einstige Vorzeige-Reserve, die meist in der oberen Tabellenhälfte um Punkte mitspielte, kämpft erstmals seit der Saison 2008/2009 wieder um den Ligaverbleib. Damals sicherte Ganderkesee II in der Leistungsklasse, dem einstigen Kreisliga-Unterhaus, mit einem Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz die Klasse.

Eine von wenigen Statistiken, die dem Team von Coach Andreas Dietrich Mut für die restlichen Spiele machen dürfte. Dietrich betont: „Der Klassenerhalt ist unser ganz klares Ziel. Wir wollen uns so schnell wie möglich aus dem Schlamassel da unten raus punkten. Die Jungs haben bisher einfach nicht gut geliefert und das wissen sie auch. Jetzt können sie sich beweisen, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Keller-Kracher zum Start in zweite Saisonhälfte

Ein frühzeitig gesicherter Klassenverbleib wäre aber für Dietrich kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Ganz im Gegenteil: „Dann hätten wir im Verein wieder mehr Luft für die eigentliche Nachwuchsförderung und wir könnten gezielt weitere Spieler aufbauen und der ersten Herren zuführen.“

Die Mission das 38. Jahr über der 2. Kreisklasse zu verbringen, startet am Sonntag, 10. März, 14 Uhr, mit einem Keller-Kracher. Borussia Delmenhorst tritt am Immerweg zu einem Sechs-Punkte-Spiel an.