Harpstedt. In der Fußball-Kreisliga war der Harpstedter Turnerbund zum Saisonstart ein Aufstiegsfavorit. Die miserable Winter-Vorbereitung lässt den Tabellendritten nun umdenken.

Miserable Bedingungen zwingen HTB zum Umdenken

Die Wintervorbereitung ist und bleibt für Fußballer in der nördlichen Hemisphäre eine Leidenszeit. Das haben die Kreisliga-Kicker des Harpstedter TB in den vergangenen Wochen gnadenlos zu spüren bekommen. „Die Trainingsplätze sind seit Wochen gesperrt. Was das werden soll, wenn man den ganzen Winter in der Halle verbracht hat, weiß ich auch nicht“, klagt Trainer Jörg Peuker.

Vier Trainingseinheiten pro Woche hat der Trainer während der Vorbereitungsphase angesetzt. Fast ausschließlich bolzten seine Spieler in der Halle Fitness. Auf einem angemieteten Trainingsplatz in der Nähe von Twistringen, den Peuker aus der eigenen Tasche bezahlte, konnten die Harpstedter auf Rasen trainieren. „Das ist eigentlich kein richtiger Fußballplatz, sondern eher ein Bolzplatz, aber da können wir zumindest mal ab und zu drauf kicken“, sagt er. Zusätzlich gab es ein Testspiel pro Woche, um sich zumindest etwas Spielpraxis auf fremden Plätzen zu holen.

Die miserablen Trainingsbedingungen haben den Tabellendritten (41 Punkte) zum Umdenken gezwungen. „Vor einigen Wochen hätte ich noch ein klares Saisonziel benennen können, aber wenn wir unter den gegebenen Umständen am Ende unter den ersten Fünf bleiben, muss das okay sein", stellt Peuker klar. Dabei waren die Erwartungen vor der Saison im Umfeld des Vizemeisters groß. Als möglicher Aufsteiger wurde der HTB gehandelt. Die sportliche Perspektive ist für die Harpstedter vor der zweiten Saisonserie immer noch aussichtsreich. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten TSV Großenkneten (43 Punkte) beträgt nur zwei Zähler, sogar der Spitzenreiter TuS Heidkrug liegt mit zwei weiteren Punkten Entfernung in greifbarer Nähe.

Aufstiegserwartungen für Peuker unverständlich

Unter anderen Umständen würde der Peuker seiner jungen Mannschaft den Angriff auf die Tabellenspitze durchaus noch zutrauen, aber er bremst bewusst hohe Erwartungen im Umfeld des Vereins aus, wenn zu laut von Aufstieg oder Meisterschaft geredet wird:

Das Aufstiegsgerede halte ich rigoros von uns fern. Ich habe keine Ahnung, wie sich das einige bei uns im Verein oder auch in der Gemeinde so vorstellen. Die wollen gerne, dass wir hochgehen, aber dazu bedarf realistisch betrachtet besserer Vorbereitungs- und Trainingsmöglichkeiten. Jörg Peuker, Trainer des Harpstedter TB

Das Ziel sei es jetzt vermehrt dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Die A-Jugendlichen Ole Volker und Thies Meyer stehen unter anderem in den Startlöchern. „Meine Jungs werden nach den ganzen Einheiten in der Halle fit wie die Stiere auf dem Platz auflaufen, aber ob sie auf dem Feld auch noch gut kicken können, das wird sich dann erst rausstellen, wenn die Saison beginnt", sagt der Coach.



Harter Start und noch härteres Ende

Am Samstag, 9. März, 15 Uhr, starten die Harpstedter beim Vierten, Ahlhorner SV, in die zweite Saisonhälfte. Am Freitag, 26.April, 20 Uhr, treten sie zum nächsten Verfolger-Duell beim TSV Großenkneten an. An den letzten beiden Spieltagen kommt es dann zu den Spitzenbegegnungen gegen den TuS Heidkrug (24. Mai) und zum Saisonabschluss beim SV Atlas II Delmenhorst, der die Saison auch noch nicht gänzlich abgeschenkt hat.