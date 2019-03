Neerstedt. Handball-Verbandsligist TV Neerstedt verliert den nächsten Leistungsträger. Der Clubchef richtet nun einen Appell an das Team.

Der TV Neerstedt formiert sich gerade auf vielen Ebenen neu – und das nicht immer freiwillig. Die Männermannschaft, die jahrelang zu den Größen der Region zählte, wird nach dem Abstieg in die Verbandsliga den Aufstieg wohl verpassen und im Sommer einen Umbruch wider Willen erleben. Die drei besten Torschützen sind auf dem Sprung: Mario Reiser geht nach Delmenhorst, Andrej Kunz wohl zur HSG Schwanewede/Neuenkirchen und Florian Honschopp, wie nun feststeht, zu einem noch unbekannten Verein.

"Mannschaft muss weiter alles geben"

Die Neerstedter reagierten darauf mit einer erstaunlich offenen Presseerklärung, in der Vorsitzender Tim Gersner sein Bedauern übermittelte. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Mannschaft im Kern zusammenbleibt, um das Projekt Oberliga-Aufstieg spätestens in der kommenden Saison gemeinsam anzupacken“, sagte der Clubchef: „Ich appelliere deshalb noch einmal an jeden Spieler, sich trotz allem darüber im Klaren zu sein, dass der Aufstieg rechnerisch immer noch möglich ist und hoffe, dass die Mannschaft vor diesem Hintergrund weiterhin alles geben wird. Diese Einstellung haben das Umfeld, die Zuschauer, vor allem aber Trainer Björn Wolken verdient.“

Dazu passt der Tenor der Generalversammlung, auf der es viel um die Jugendarbeit ging. Pressewart Thomas Lindenthal, der von den 42 Mitgliedern einstimmig zum 3. Vorsitzenden gewählt wurde, berichtete, dass der Nachwuchs für die Spartenleiter „auch zukünftig einen elementaren Stellenwert einnimmt und in den kommenden Jahren im Fokus aller Verantwortlichen“ stehen müsse.