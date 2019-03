Wissingen/Delmenhorst. Der Sonntagsausflug hat sich für die Tischtennis-Damen des TV Jahn Delmenhorst gelohnt. Das Bezirksoberliga-Ensemble brachte vom Auswärtsspiel beim SV Wissingen V beide Punkte mit.

Das regnerische Wetter am Sonntag war es weniger, was die Jahn-Riege in gute Laune versetzte. Viel mehr hob die tadellose Mannschaftsleistung beim 8:2-Sieg in der Halle des tabellensechsten SV Wissingen V die Stimmung. Mit der jungen Mannschaft hatten die Violetten ohnehin ein Hühnchen zu rupfen. Im Hinspiel am heimischen Blücherweg lief damals einiges schief. Die Konsequenz war eine ärgerliche 6:8-Schlappe.



Ergebnisse SV Wissingen V - TV Jahn Delmenhorst 2:8. Niekamp/Aubke – Steineker/Hofmann 3:0; Niewöhner/Seliger – Hansen/Dölle 0:3; Niekamp – Hansen 0:3; Aubke – Hansen 1:3; Niewöhner – Hofmann 0:3; Seliger – Dölle 0:3; Niekamp – Hansen 0:3; Aubke – Steineker 0:3; Niewöhner – Dölle 3:0; Seliger – Hofmann 0:3.

Das Rückspiel nahm erstaunlicherweise einen total einseitigen Verlauf. Und das, obwohl der SVW mit der exakt gleichen Aufstellung wie im Oktober antrat. Den Gastgeberinnen half das bei der Revanche herzlich wenig. Denn die TVJ-Damen zogen ihr Spiel in den Einzeln ganz konsequent durch. Nur gegen Ende der Begegnung musste Irene Dölle (0:3 gegen Maike Niewöhner) einen Punkt abgeben. Das war das Match bei einer hohen Führung Jahns aber längst entschieden.



Jahn freut sich über bisherige Bilanz

Durch diesen Erfolg vollziehen die Jahnerinnen in der Tabelle den Sprung von Platz fünf auf drei. Diesen Rang müssen sie sich mit 18:10 Zählern allerdings mit den punktgleichen Vertretungen von der TSG Dissen und Hoogstede II teilen. Nichtsdestotrotz freuen sich Spitzenspielerin Miriam Hansen und ihr Team über die aus ihrer Sicht sehr positive Zwischenbilanz.