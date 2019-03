Rastede/Stenum. In der "Frühjahrsrunde" der Bezirksliga-Mitte müssen die Tischtennis-Jungen des VfL Stenum ihren Traum vom Staffelsieg noch nicht ganz begraben. Der 8:2-Auswärtssieg beim FC Rastede hält dem Tabellenzweiten noch ein Hintertürchen offen.

Im Saisonfinale macht das Trio Blau-Weiß Hollage (8:0 Punkte), VfL Stenum (8:2) und SV Bawinkel (6:2) Platz eins unter sich aus. Die übrigen Mannschaften in der Liga fallen leistungsmäßig etwas ab. Der bislang sieglose Tabellenletzte FC Rastede hat den VfL-Nachwuchs vor keine ernsthaften Probleme gestellt. Deswegen lebt nach dem 8:2-Sieg zumindest noch die theoretische Chance auf Platz eins.

Ergebnisse FC Rastede - VfL Stenum 2:8. Vowinkel/Wendt – Gediga/Rang 0:3; Wiemer/Schulginn – Lange/Moorschlatt 3:2; Vowinkel – Rang 3:1; Wendt – Gediga 0:3; Wiemer – Moorschlatt 2:3; Schulginn – Lange 1:3; Vowinkel – Gediga 0:3; Wendt – Rang 2:3; Wiemer – Lange 0:3; Schulginn – Moorschlatt 0:3.

Für VfL-Spitzenspieler Felix Hellhoff, der am gleichen Abend in der ersten Herrenmannschaft aushelfen musste, komplettierte Marco Moorschlatt das Team um Moritz Gediga, Bastian Rang und Heinke Lange. Auch ohne den Leistungsträger wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht. Allerdings verlieh das "Aufrücken" der Spieler der Begegnung einen anderen Charakter.



Standesgemäßer Sieg nach anfänglichem Schlendrian

Zweifel am Sieg wollten die Stenumer zu keinem Zeitpunkt aufkommen lassen. Die Gastgeber wehrten sich zu Beginn trotzdem ordentlich. Denn die VfL-Cracks ließen in der Anfangsphase Cleverness vermissen. Von dem 2:2-Zwischenstand wurden die Gäste dann endgültig wachgerüttelt und legten den Schlendrian ab. Gegen vermeintlich schwächere Gegner unnötig TTR-Punkte verlieren, das wollte niemand. So fiel der Sieg der Stenumer mit 8:2 nach hinten raus noch standesgemäß aus.

"Ein Sieg unserer Mannschaft war heute Pflicht. Die Jungs mussten aber erkennen, dass man mit halber Kraft in der Bezirksliga kein Spiel gewinnt. Diese Lektion nehmen die Jungs heute aus dem Ammerland mit", lautete das Fazit von VfL-Trainer Dennis Stelljes.

Saisonabschluss beim Vorletzten

Am Sonntag, 17. März, möchte seine Truppe nun mit einem weiteren Auswärtssieg beim Vorletzten TV Dinklage die Saison versöhnlich abschließen. Bei einem deutlich Sieg sollte dem Stenumer Nachwuchs zumindest Platz zwei nicht mehr zu nehmen sein.