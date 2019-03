Walsrode/Stenum. Das war eng. Der VfL Stenum ist bei der norddeutschen Futsal-Meisterschaft der A-Junioren in Walsrode in der Gruppenphase nach einer dramatischen Schlussphase des letzten Spiels ausgeschieden. Bis wenige Sekunden vor dem Abpfiff war noch alles offen.

Zu Beginn der Meisterschaft sah es ziemlich gut für den VfL aus. Die Mannschaft von Trainer Frank Radzanowski startete mit einem 3:0-Erfolg gegen Africa United SC in das Turnier. Ein Doppelpack von Jan-Luca Rustler und Fynn Brenneiser besorgten die ersten drei Punkte für den einzigen Vertreter aus der Region. Die Stenumer spielten kompakt, spielerisch stark und ließen sich nicht durch die Aggressivität der Hamburger Futsal-Mannschaft beeinflussen. „Da sind meine Jungs reif genug“, sagt Radzanowski.



Der Futsal-Kader des VfL Stenum Im Tor: Marcel Rüdebusch. Im Feld: Jan-Luca Rustler, Tom Geerken, Nils Meinken, Fynn Brenneiser, Niklas Reckler, Felix Oetjen, Nicolas Jeworowski, Mattheo Elsen, Silas Dohrmann und Mike Oliver Hartwig.





Anschließend hatte der Fußball-Bezirksligist den Regionalligisten SC Borgfeld vor der Brust. Über die komplette Spielzeit von 20 Minuten waren die Stenumer hellwach und konzentriert. Jedoch nutzte der Favorit aus Bremen einen Stellungsfehler in der Stenumer Abwehr zum einzigen Treffer der Partie. „Es war ein extrem knappes Spiel. Gegen so einen starken Gegner so aufzutreten spricht für die Jungs“, resümierte der Coach.



Da Borgfeld daraufhin das Spiel gegen Africa United SC klar und deutlich mit 7:1 gewann und auch der kommende Gegner FC Angeln bereits sechs Punkte hatte, wussten die Spieler bereits im Vorfeld des Spiels gegen Angeln, dass es nur mit einem Sieg ins Halbfinale gegen würde.

Bitteres Aus kurz vor Schluss

Angeln, Tabellenführer der Oberliga Schleswig-Holstein, kam allerdings deutlich besser in die Begegnung und führte früh mit 2:0. In Folge dessen zog Stenums Coach einen Time-Out und trommelte seine Jungs zusammen. „Wir haben noch einmal über unsere Taktik geredet“, verriet Frank Radzanowski und hob eines hervor: „Die Jungs sind sehr clever und denken mit“. So kam es dazu, dass die Spieler ebenfalls Änderungsvorschläge in den Raum warfen sie gemeinsam mit dem Trainer einen Plan schmiedeten. „Das rechne ich den Jungs hoch an und das sehe ich auch nicht böse, wenn man mich korrigiert“, sagte der Trainer.

Der Plan ging fast auf: Nach der Auszeit entwickelte sich ein hochklassiges Spiel und eine „kämpferische Glanzleistung“ (Radzanowski) der Stenumer. Erst traf Fynn Brenneiser zum Anschluss, dann folgte per Eigentor der Ausgleich und alles war wieder offen. Wenige Sekunden vor Schluss löste der VfL die Abwehr auf, um bei einer Ecke die Führung und damit das Weiterkommen zu erzwingen. Die Hereingabe wurde abgefangen und der Gegenkonter brachte das 2:3 für Angeln und das Aus für die Stenumer ein. Nach dem spannenden Spiel und dem bitteren Aus sagte Frank Radzanowski: „Jetzt überwiegt natürlich die Enttäuschung. Aber wir alle sind stolz auf das Team. Was die Jungs in diesem Winter wieder gezeigt haben, war spitzenmäßig.“

VfL-Coach kritisiert Zeitpunkt der Futsal-Runden

In der Tat: Die A-Jugendlichen dominierten bei der Futsal-Kreismeisterschaft die Teilnehmer des Landkreises Oldenburg und der Stadt Delmenhorst und qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaft in Lutten. In der kleinen Gemeinde in der Nähe von Vechta holten die Jungs aus Stenum mit 18:4 Toren und 13 Punkten den Titel und fuhren Ende Februar zur Niedersachsenmeisterschaft, die ebenfalls in Walsrode ausgetragen wurde. Zwar reichte es auf Landesebene nicht für den ganz großen Wurf, allerdings löste der VfL das Ticket für die norddeutsche Meisterschaft.

Eigentlich eine Turnierhistorie, die man sich nur wünschen kann, jedoch ist Radzanowski – wie so viele Trainer von talentierten Futsal-Truppen – nicht wirklich zufrieden. „Die Futsal-Runden müssen viel früher gespielt werden“, beschwerte sich der Stenumer. In den letzten Wochen habe es für die Heranwachsenden „keine Zeit zum Durchatmen“ gegeben.



Futsal "pusht" die Stenumer

Denn neben der Hallenrunde stand auch die Vorbereitung auf die Feldsaison an. Dass da nicht viel Zeit für Regeneration bleibt, ist offensichtlich. „Zum Glück sind wir verletzungsfrei durch den Januar und Februar gekommen“, sagte Radzanowski. Seiner Mannschaft gab er nachdem dramatischen Futsal-Sonntag einen trainingsfreien Montag. „Irgendwann ist der Akku auch mal leer“, legte er dar, zumal der VfL Stenum am Freitag – zwei Tage vor der norddeutschen Meisterschaft – in die Rückrunde der Bezirksliga-Saison gestartet ist. Gegen Schlusslicht VfL Wildeshausen gewann der Tabellenführer klar und deutlich mit 6:2. „Wir haben im Hinblick auf die Norddeutsche Meisterschaft früh gewechselt und einige Spieler geschont“, erzählte Radzanowski, der mit seiner Mannschaft in dieser Saison noch viel vorhat, „Wir wollen den Titel holen und in die Landesliga aufsteigen. Das Erlebnis in Walsrode pusht alle noch einmal gewaltig.“