Hude. Die Tischtennisspieler des TV Hude III sorgen in der Bezirksoberliga Süd weiter für Aufsehen. Nachdem für den Aufsteiger kein Druck mehr im Abstiegskampf besteht, haucht die Truppe nun dem Kampf um die Vizemeisterschaft Spannung ein.

Die Akteure aus dem Klosterort sind aktuell heiß auf Erfolge. Obwohl der TV Hude III den Klassenerhalt in der Tischtennis-Bezirksoberliga vorzeitig in trockene Tücher gewickelt hat, drückt die Mannschaft das Gaspedal weiter durch. Das Topspiel gegen VfL Emslage wollten die Huder am Freitag unbedingt gewinnen. Nach einem engen Schlagabtausch ist dieses Vorhaben gelungen. Durch das 9:7 wird das Rennen um Platz zwei noch spannender.

Hude III (19:11 Punkte) nimmt hinter Spitzenreiter Osnabrücker SC (22:4 Punkte) den zweiten Platz ein. Dritter sind die Emslager mit 17:9 Punkten. Ein heißes Finale um die Vergabe des Platzes für die Aufstiegsrunde scheint vorgezeichnet. Denn auch der mit 15:11 Punkten auf Rang fünf liegende SV Bawinkel mischt in dem Reigen noch munter mit.

Ohne Topleistung zum Erfolg

"Wir hatten ja gesagt, dass wir nun die Jagd auf Platz zwei eröffnen wollen. Mit dem Sieg gegen Emslage ist uns das gelungen. Auch wenn wir dafür kurioserweise keine Topleistung abrufen mussten", erklärt Giuseppe Castiglione.

Ein wichtiger Faktor für den Heimsieg der Huder war der Ausfall von Emslages Spitzenspieler Christoph Schepers. Der zweitstärkste Spieler der gesamten Hinrunde, dazu in der Rückrunde bei 6:0-Siegen noch ungeschlagen, wurde bei den Gästen schmerzlich vermisst. Der reine Spielverlauf rief bei allen Beteiligten viel Kopfschütteln hervor. Einige klare Führungen wurden verspielt, andersherum hohe Rückstände noch aufgeholt. Die Gastgeber waren deswegen überglücklich, dass nach dem ganzen Hin und Her ihr Schlussdoppel Julian Meißner/Julian Ewert den letzten Punkt zum 9:7-Erfolg festzurrte. Trotzdem warnt Castiglione auch nach dem vierten Triumph seines Teams in Folge vor zu großen Erwartungen.

Ergebnisse TV Hude III – VfL Emslage 9:7. J. Meißner/Rieken/Schipper 3:1; C. Meißner/Castiglione – Kämper/Pieper 1:3; Lehmkuhl/Piper – Engling/Temmen 2:3; J. Meißner – Rieken 3:0; C. Meißner – Kämper 2:3; Castiglione Engling 2:3; Ewert – Pieper 3:2; Lehmkuhl – Temmen 3:2; Piper – Schipper 3:0; J. Meißner – Kämper 0:3; C. Meißner – Rieken 3:0; Castiglione – Pieper 0:3; Ewert – Engling 3:0; Lehmkuhl – Schipper 3:2; Piper – Temmen 0:3; J. Meißner/Ewert – Kämper/Pieper 3:1.





"Jeder Spieltag in der Bezirksoberliga beschert uns verrückte Ergebnisse. So sind wir jetzt im nächsten Spiel beim Vorletzten in Wildeshausen nicht unbedingt der Favorit. Genauso wenig sollten wir danach bei Tabellenführer Osnabrücker SC als chancenlos gelten. Denn der OSC hat beispielsweise gerade in Molbergen hoch verloren. Nichts erscheint unmöglich", so sein Schlusswort.