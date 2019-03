Hude. Die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TV Hude II sind im Abstiegskampf weiterhin präsent. In eigener Halle rangen sie dem Tabellenvierten VfL Westercelle ein 8:8 ab.

Die Spieler des TV Hude II werfen ihre positiven Eigenschaften in die Waagschale, um sich mit vereinten Kräften in der Tischtennis-Verbandsliga zu halten. Das unerwartete 8:8 im Heimspiel gegen den Tabellenvierten VfL Westercelle brachte ihnen einen zusätzlichen "Bonuspunkt" – den ersten hatten sie in der Hinrunde gegen Spitzenreiter Oldenburger TB ergattert. Der TVH hofft natürlich, dass sich diese positiv auswirken. Mit 9:17 Punkten behauptet das Team die Position acht vor dem MTV Jever II (8:20) und den SF Oesede (1:25). Die Abstiegsrelegation soll es aber nach Möglichkeit auch nicht sein. So bleiben Platz sechs oder sieben das ganz große Ziel. Und das können die Huder erreichen. Denn dank des Remis kamen sie der TSG Dissen (12:14), dem TuSG Ritterhude (10:16) und Eintracht Hittfeld (9:13) näher.

Huder sind voll fokussiert

Dass den Hudern am Samstag gegen Westercelle die Überraschung gelang, hatte mehrere Gründe. Die TVH-Spieler waren während der gesamten Begegnung voll fokussiert und ließen sie sich von einem 1:3-Rückstand nicht unterkriegen. Vor allem die Huder Routiniers waren sichtbar bemüht, ihre Emotionen immer im Zaum zu halten. Verpatzte Schläge oder Kantenbälle wurden umgehend abgehakt. Dank der vielen starken Auftritte war das Unentschieden später hochverdient. Die Gäste hätten sich sogar über eine Niederlage nicht beschweren können.

Die Ergebnisse TV Hude - VfL Westercelle 8:8. Oestmann/Stüber – Bruns/Kruschewski 11:9, 11:7, 8:11, 8:11, 11:5; K. Krabbe/Dreier – Brinkop/Oetken 6:11, 7:11, 9:11; Scherf/F. Krabbe – Feldt/Dümeland 8:11, 9:11, 7:11; Oestmann – Oetken 8:11, 2:11, 7:11; Stüber – Brinkop 6:11, 11:7, 11:8, 11:6; K. Krabbe – Feldt 11:7, 8:11, 11:7, 11:8; Scherf – Bruns 11:6, 8:11, 11:2, 8:11, 11:6; Dreier - Kruschewski 10:12, 11:4, 8:11, 11:7, 10:12; F. Krabbe – Dümeland 11:6, 11:8, 11:3; Oestmann – Brinkop 1:11, 6:11, 1:11; Stüber – Oetken 11:9, 11:9, 5:11, 8:11, 5:11; K. Krabbe – Bruns 11:8, 9:11, 11:8, 13:11; Scherf – Feldt 7:11, 10:12, 12:14; Dreier – Dümeland 11:8, 10:12, 11:8, 9:11, 12:10; F. Krabbe - Kruschewski 11:8, 11:8, 11:9; Oestmann/Stüber – Brinkop/Oetken 8:11, 8:11, 11:8, 11:4, 6:11.





Die Huder setzten in den Einzeln viele Glanzpunkte. So unterstrich beispielsweise Marco Stüber seine starke Form mit einem "Sieg mit Sternchen" gegen Lukas Brinkop. Auch in Runde zwei war ein Erfolg für Hudes Blockspezialisten möglich. Er lag gegen Andres Oetken mit 2:0 vorn (11:9, 11:9), ehe der kampfstarke Oetken das Ruder noch herumriss. Der TV Hude musste sich deswegen im vorderen Paarkreuz mit einer 1:3-Bilanz zufrieden geben. Denn dessen Nummer eins Finn Oestmann war nicht richtig fit und ging demzufolge zweimal leer aus. 1:3 lautete die TVH-Bilanz auch im Doppel. Mit jeweils 3:1 im mittleren und hinteren Paarkreuz glichen die Huder dieses Manko aus. Herausragend war die Tagesausbeute von Klaus Krabbe und seinem Sohn Florian. Beide feierten 2:0-Siege. Florian Krabbe lieferte dabei seine Saisonbestleistungen ab. Gegen Tim Dümeland und Lennard Kruschewski gewann er ohne Satzverlust.

Sören Dreier spielt zwei Fünfsatzpartien

Hudes Nachwuchshoffnung Sören Dreier sorgte zweimal für Hochspannung. Seine Duelle gegen Kruschewski und Dümeland wurden erst im fünften Satz entschieden. Nachdem der 13-jährige TVH-Spieler gegen seinen geringfügig älteren Kontrahenten Kruschewski den Kürzen gezogen hatte, war beim 12:10 gegen Dümeland das Glück auf Dreiers Seite. Der wird sich in der Rückschau wohl noch ein wenig ärgern. Gegen Kruschewski unterliefen dem angehenden Schüler-Nationalspieler nach eigener Aussage einige taktische Fehler. Die Niederlage war deshalb unnötig.