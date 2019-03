Delmenhorst. Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II haben dank einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel beim TSV Sottrum mit einem 23:23 (9:13) einen Punkt geholt.

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, vor allem kämpferisch, haben die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II beim Tabellenletzten der Bremen-Staffel einen Punkt geholt. Beim TSV Sottrum kam die Mannschaft von HSG-Trainer Adria Hoppe nach einem 9:13-Rückstand zur Pause noch zu einem 23:23.

Statistik TSV Sottrum - HSG Delmenhorst II 23:23 HSG Delmenhorst II: Krause, Cordes, Hoppe, Plate, Meyer-Ebrecht 2, Hörner, Schütte 3, Schmitz, Heinzel, Schenk 3/2, Stadtsholte 1, Windels 2, Barkemeyer 10, Gaertner 2 . Schiedsrichter: Guttmann, Japp. Siebenmeter: TSV 4/3 – HSG 5/2. Zeitstrafen: TSV 10 – HSG 5. Spielfilm: 1:1 (6.), 4:4 (14.), 7:4 (19.), 11:7 (28.), 13:9 – 14:10 (34.), 16:15 (41.), 18:18 (48.), 21:21 (55.), 22:23 (58.), 23:23.





Die Delmenhorst fanden zunächst überhaupt keine Einstellung zu dem Spiel. Viel zu langsam im Aufbau und mit nur wenig Druck im Angriff machten es die Akteure der TSV-Deckung sehr leicht. Da sich aber auch die Hausherren einige Fehler im Aufbauspiel leisteten, verlief die Partie eine Viertelstunde lang ausgeglichen (4:4). Anschließend verwarfen die Delmenhorster Tobias Schenk (16.) und Thorsten Gaertner (18.) einen Strafwurf. Sottrum nutzte die Gelegenheit und ging mit 7:4 in Führung. Da das HSG-Spiel auch weiterhin nicht genügend Fahrt aufnahm, lag die Hoppe-Sieben zur Pause mit 9:13 im Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit entdeckten die Spieler jedoch ihr Kämpferherz. Sie gingen nun erheblich energischer zu Werke. HSG-Rückraumschütze Timo Barkemeyer, der sieben seiner zehn Treffer in der zweiten Halbzeit erzielte, verhalf seiner Mannschaft zum 18:18 (48.). Barkemeyer war es auch, der in der 58. Minute, die erste Führung mit dem 23:22 für sein Team herauswarf. Allerdings kam Sottrum noch in derselben Minute per Siebenmeter durch Hauke Herbst zum Ausgleich. Die HSG II hatte dann zwar noch den letzten Angriff, aber es gelang kein Treffer mehr. Die Delmenhorster sind Tabellensiebter (18:16 Punkte).